Ереван не уточняет вопрос об участии в инициированной Россией коалиции в Сирии

Спустя 10 дней после заявления высокопоставленного представителя Генштаба ВС России официальный Ереван не уточняет, примут ли армянские подразделения участие в создаваемой по инициативе России международной коалиции в Сирии.

Как сообщило российское государственное информационное агентство Sputnik, начальник Управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов Генштаба ВС России, генерал-майор Александр Новиков 25 августа заявил, что Армения и Сербия готовы войти в создающуюся по инициативе России коалицию по разминированию Сирии.

«Были направлены соответствующие обращения представителям оборонных ведомств Ирана, Египта, Сербии, Армении, Турции и ОАЭ. Готовы направить свои подразделения Армения и Сербия, прорабатывается возможность привлечения китайских саперов», - сказал Новиков во время состоявшегося в Москве международного форума «Армия-2017».

Радио Азатутюн направило запросы в администрацию президента Армении и в Министерство обороны Армении с просьбой прокомментировать вышеупомянутое заявление. В Министерстве обороны попросили время для ответа, отметив, что «есть необходимость в дополнительном изучении».

Пресс-секретарь президента Армении Владимир Акопян в ответ на многочисленные вопросы Радио Азатутюн (в том числе на следующий вопрос: если представители ВС РА не находятся в Сирии, когда они туда отправятся?) лишь ответил: «Когда в связи с интересующими вас вопросами будет принято решение и все вопросы будут уточнены, тогда общественность должным образом будет проинформирована».

На уточняющие вопросы Радио Азатутюн, значит ли это, что Армения не согласилась участвовать в создаваемой по инициативе России коалиции и обсуждал ли официальный Ереван этот вопрос с Москвой, и вообще какова позиция Армении по этому вопросу, Владимир Акопян сегодня ответил: «Мне нечего добавить к предыдущему ответу».

По словам политолога Армена Григоряна, из интересов Армении исходит держаться в стороне от столкновений между Западом и Россией, а появление армянских подразделений в этой инициируемой Москвой коалиции приведет к прямо противоположной ситуации. «Там идут военные действия, в этом регионе кризис углубляется именно в рамках столкновений Россия-Запад, и чем меньше Армения будет вовлечена в подобные действия, тем больше это будет исходить из интересов страны», - сказал Григорян.

Он не исключил, что появление армянских подразделений в Сирии может сделать страну мишенью для исламистских экстремистов, тем самым «создав дополнительные проблемы» для Армении.