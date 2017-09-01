Захарова: В заявлениях Хогланда нет ничего нового

В заявлениях теперь уже бывшего сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США Ричарда Хогланда нет ничего нового, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув, что те же принципы неоднократно указывались в совместных заявлениях президентов России, США и Франции по нагорно-карабахскому урегулированию, сделанных в 2009-2013 гг.

Напомним, несколько дней назад, перед уходом с поста сопредседателя, Ричард Хогланд опубликовал документ, в котором, как говорится в его заголовке, изложены «Шесть элементов (взятые из Мадридских принципов), которые необходимы для достижения устойчивого согласия в Нагорном Карабахе».

Новым американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ был назначен Эндрю Шеффер.

Пресс-секретарь МИД России на вчерашнем брифинге приветствовала назначение нового американского сопредседателя, выразив надежду, что в обновленном составе Минская группа продолжит прилагать усилия по содействию сторонам конфликта с целью мирного урегулирования конфликта.

«Надеемся, что командный подход, который всегда был присущ тройке, будет сохранен», сказала Захарова.

Вчера к теме урегулирования карабахского конфликта обратился также министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров. Он, в частности, заявил: «Незаконное присутствие ВС Армении на оккупированных территориях Азербайджана остается основной причиной насилия в зоне конфликта и является главным препятствием политическому урегулированию конфликта».

Мамедъяров выступал на состоявшейся в Будапеште встрече глав МИД стран Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) и стан-участниц Восточного партнерства ЕC (Украина, Молдова, Беларусь и три государства Южного Кавказа).

Касательно нынешней ситуации в зоне карабахского конфликта Министерство обороны и МИД Азербайджана опровергают информацию армянской стороны о том, что во время мониторинга ОБСЕ с азербайджанской стороны по мониторинговой группе был открыт огонь в направлении села Чинари Тавушской области Армении.

В связи с этим инцидентом официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой был задан вопрос, на что Захарова ответила, что в случае обострения ситуации они всегда призывали стороны проявить взвешенный подход, преследуя цель не обострить ситуацию, а двигаться в направлении политического урегулирования. А конкретно в связи с данным инцидентом Захарова сказала, что считает, что эксперты должны сказать свое слово, на месте изучив ситуацию.