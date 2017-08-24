Американский сопредседатель МГ ОБСЕ представил шесть основных элементов карабахского урегулирования

Через несколько дней завершающий свою миссию американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд накануне на встрече с журналистами армянской и азербайджанской служба «Голоса Америки» представил документ, в котором, как говорится в его заголовке, изложены «Шесть элементов (взятые из Мадридских принципов), которые необходимы для достижения устойчивого согласия в Нагорном Карабахе».

Ниже приводим перевод документа:

«Учитывая сложную историю Нагорного Карабаха, стороны должны взять на себя обязательство определить его окончательный правовой статус посредством проведенного в будущем согласованного и юридически обязывающего волеизъявления. Промежуточный статус будет носить временный характер.

«Территория в пределах границ бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, которая не контролируется со стороны Баку, должна получить временный статус, как минимум, обеспечивающий гарантии безопасности и автономии.

Оккупированные территории вокруг Нагорного Карабаха должны быть возвращены под контроль Азербайджана. На них не может быть каких-либо поселений без учета суверенитета Азербайджана, и в отношении этих территорий суверенитет Азербайджана должен быть восстановлен.

Должен быть коридор, связывающий Армению с Нагорным Карабахом. Он должен быть достаточно широким, чтобы обеспечивать безопасное передвижение, однако он не может охватывать полностью весь Лачинский район.

Долгосрочное урегулирование предусматривает признание права всех внутренне перемещенных лиц и беженцев на возвращение в прежние места проживания.

Урегулирование должно нести в себе международные гарантии безопасности, включающие миротворческую миссию. Не существует сценария, при котором мир может быть обеспечен без хорошо разработанной миротворческой миссии, которая пользовалась бы доверием всех сторон.

Пришло время, чтобы стороны взяли на себя обязательство вести мирные переговоры, основываясь на проделанной до сих пор работе».

Отметим, что со следующего понедельника, 28 августа, Ричарда Хогланда на посту сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США сменит Эндрю Шефер.