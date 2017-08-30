Налбандян: Сказанное Хогландом, «возможно, не полностью соответствует тому, что сказали сопредседатели»

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян сегодня уклонился от ответа на вопрос Радио Азатутюн, о возвращении скольких прилегающих к Нагорному Карабаху районов Азербайджану вела переговоры армянская сторона в ходе переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта.

Неделю назад уже бывший американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хоугланд перед уходом с этой должности опубликовал шесть элементов урегулирования конфликта, которые, по его словам, необходимы для достижения устойчивого согласия в Нагорном Карабахе.

В одном из этих пунктов Хогланд утверждал, что «оккупированные» территории вокруг Нагорного Карабаха должны быть возвращены под контроль Азербайджана.

Налбандян на следующий день после опубликования этих элементов заявил, что в них нет ничего опасного для армянской стороны и Хогланд не сказал ничего нового.

Сегодня он заявил, что сказанное Хогландом - в целом не новость, а о возвращении каких территорий говорил Хогланд, Налбандян так и не уточнил. «Это было сказано господином Хогландом... перед его уходом у него взяли интервью, и он перечислил какие-то элементы. Возможно, это не полностью соответствует тому, что сказали сопредседатели», - отметил глава МИД Армении.

Сегодня на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Игорем Црнадаком Эдвард Налбанбдян также не ответил на вопрос о том, будут ли для армянской стороны приемлемы переговоры на основе объявленных Хогландом шести принципов, если они возобновятся.

По словам Налбандяна, следует обратить внимание на заявления сопредседателей Минской группы, занимающейся карабахским урегулированием.

На заявление Хогланда отреагировал и министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, заявив, что если Армения признает, что принципы, указанные американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Ричардом Хогландом, не новы и приемлемы, то необходимо начать предметные переговоры.

Министр иностранных дел Армении сегодня заявил, что Азербайджан пытается пустить пыль в глаза международному сообществу: «Если Азербайджан действительно принимает предложения стран-сопредседателей и готов к урегулированию на основе этих предложений, он должен подтвердить, а также доказать на практике, что согласен на урегулирование проблемы на основе тех принципов, которые были предложены странами-сопредседателями. Об этом неоднократно говорилось, речь идет о трех принципах: неприменение силы и угрозы ее применения, территориальная целостность и правовое равенство и право народов на самоопределение».

Налбандян подчеркнул, что предметные переговоры велись и до сих пор, Армения, по его словам, согласна с сопредседателями, а Азербайджан – не согласен и продолжает нарушать соглашение о перемирии от 1994-1995 года, не внедряет механизмы по расследованию инцидентов на границе.

«Азербайджан должен реализовать, а не противиться тем договоренностям, которые были достигнуты в Вене и Санкт-Петербурге», - сказал глава внешнеполитического ведомства Армении

Налбандян подчеркнул, что Армения продолжит вместе со странами-сопредседателями прилагать усилия в направлении исключительно мирного урегулирования конфликта.

По его словам, Азербайджан может присоединиться к этому процессу: «Азербайджан должен прежде всего подтвердить свою приверженность тем трем принципам, которые предлагают сопредседатели: неприменение силы и угрозы ее применения, территориальная целостность и правовое равенство и право народов на самоопределение».