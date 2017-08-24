Глава МИД Армении: В заявлении американского сопредседателя нет ничего опасного для армянской стороны

Министр иностранных дела Армении Эдвард Налбандян заверяет, что в заявлении, сделанном накануне сопредседателем Минской группы ОБСЕ Ричардом Хогландом, нет ничего опасного для армянской стороны.

Как передает «Арменпресс», глава МИД Армении сегодня подчеркнул, что американский сопредседатель не сказал ничего нового. «Если вы просмотрите все предыдущие заявления, увидите то же самое»,- сказал министр Налбандян.

Говоря о позиции Армении касательно обнародованных положений, глава армянского внешнеполитического ведомства отметил: «Мы выражали свое отношение по поводу каждого заявления. Просмотрите все пять заявлений на уровне президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБС, Армения выражала свое отношение по поводу каждого из этих заявлений. Другой вопрос, что Азербайджан избегает выражать свою позицию, и не только избегает, но и делал вид, что подобных предложений и принципов не существует».

На вопрос, в чем посыл этого заявления сопредседателя, Эдвард Налбандян ответил, что кончается срок мандата Хогланда, перед уходом он «просто дал интервью и вновь сделал заявления по ряду вопросов».