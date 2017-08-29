Минобороны Израиля приостановило продажу беспилотников компании Aeronautics

Израильская компания Aeronautics уведомила фондовую биржу Израиля о том,что Министерство обороны Израиля приостановило продажу продукции компании привилегированному клиенту. Об этом говорится в письменном разъяснении, предоставленном Радио Азатутюн пресс-службой компании Aeronautics.

Напомним, Aeronautics – это та компания, вокруг которой разгорелся скандал, когда возникли подозрения в том, что представители компании с целью продажи Азербайджану ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Orbiter 1K согласились провести их испытание в боевых условиях, в направлении армянских позиций.

В настоящее время Министерство обороны Израиля официально расследует действия поставляющей военные БПЛА Азербайджану компании Aeronautics Defence System.

В разъяснении Aeronautics также говорится: «По оценкам компании, это носит временный характер, до завершения расследования, проводимого Министерством обороны Израиля».

Радио Азатутюн обратилось за разъяснениями также в Министерство обороны Израиля, однако ответа пока не получило.