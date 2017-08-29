Минобороны Израиля запретило поставки беспилотников Orbitier, по всей видимости, в Азербайджан

Израильская оборонная компания Aeronautics опубликовала биржевое коммюнике, согласно которому отдел по контролю над экспортом в министерстве обороны временно заблокировал сделку по поставке важному клиенту партии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Orbitier K1 на сумму 20 миллионов долларов, сообщает NEWSru.co.il.

В коммюнике сообщается, что поставки должны быть осуществлены в 2017-2018 годах. В 2016 году закупки данного клиента составляли 20% дохода компании, а в 2015 году – 18%. Компания не называет клиента, указывая в то же время, что речь идет о стране с кредитным рейтингом Ba по версии компании Moody's, с которой у Израиля существуют тесные экономические связи, пишет NEWSru.co.il со ссылкой на Bizportal.

Кроме того, в этой стране расположен завод, производящий запчасти для БПЛА по лицензии Aeronautics.

Отметим, что среди клиентов Aeronautics только две страны – Сербия и Азербайджан – имеют кредитный рейтинг Ba, и из них только в Азербайджане имеется завод Aeronautics. В то же время напрямую Азербайджан в коммюнике компании не указан.

Редакция NEWSru.co.il обратилась за комментариями в Министерство обороны Израиля. На момент публикации ответ получен не был.

Напомним, что чуть более двух недель назад газета Maariv написала, что Министерство обороны Израиля официально расследует действия компании Aeronautics Defence System, поставляющей военные БПЛА Азербайджану. Согласно газете, Азербайджан, выступив в качестве заказчика оружия, потребовал перед подписанием договора о покупке дронов продемонстрировать работу дрона в боевых условиях, на армянских целях, однако два израильских оператора отказались выполнить это требование. После этого менеджеры Aeronautics Defence System, желая удовлетворить требование покупателя, сами попытались задействовать дроны. Однако те, согласно источнику, не нанесли никакого урона, из них только один приблизился к армянским позициям и упал примерно в 100 метрах от них.

Израильская компания категорически опровергла эту информацию.