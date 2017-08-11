Саакян: «Пост премьер-министра должен занять человек, который в состоянии противостоять внешним вызовам»

Народ не взбунтуется, если Серж Саргсян в апреле будущего года, после завершения срока президентских полномочий, займет пост премьер-министра и продолжит управлять страной, уверен член политсовета правящей Республиканской партии Армении (РПА), бывший депутат Ованнес Саакян.

Саакян, назначенный на днях начальником Государственной службы социального обеспечения, однако, сегодня в эфире «Азатутюн ТВ» сказал, что ему неизвестно, кто будет премьер-министром в 2018 году и подобных обсуждений пока не было.

«Если наша политическая команда решит, что президент Серж Саргсян должен продолжить [руководить], естественно, [бунта] не будет, учитывая ряд обстоятельств, в том числе и то важное обстоятельство, которое я отметил – пройденный путь и тот вклад и опыт, который Серж Саргсян как президент за эти годы накопил для нашей страны», - сказал Саакян.

По мнению Саакяна, занимавшего в парламенте предыдущего созыва должнось председателя постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам, заявления оппозиционеров о том, что общественность выступает против назначения Сержа Саргсяна на должность премьер-министра и в этом случае начнутся акции протеста, являются всего лишь политическими заявлениями.

«Я не думаю, что эти заявления являются результатом серьезного социологического опрос, это всего лишь политические заявления», - отметил он.

Месяц назад в интервью телекомпании «Армения» президент Серж Саргсян не уточнил, намерен ли он в апреле 2018 года занять пост премьер-министра страны, сказав, что это несущественно, кто станет премьером. За девять месяцев до истечения срока президентских полномочий Серж Саргсян заявил, что никогда не задумывался о том, какой будет следующая сфера его деятельности.

По мнению члена политсовета правящей партии Ованнеса Саакяна, в следующем году, когда Армения перейдет к полноценной парламентской системе правления, должность премьер-министра должен занять человек, который будет в состоянии противостоять внешним вызовам. По словам бывшего депутата, Серж Саргсян соответствует этой должности.

«Даже если Серж Саргсян не займет какую-либо должность, он остается Сержем Саргсяном, потому что, находясь у истоков Арцахского вопроса, у истоков создания армии и независимости Арцаха, он всегда был у истоков процессов обретения независимости и развития Республики Армения», - заявил представитель РПА.

Примерно три года назад, еще до проведения референдума по изменению Конституции, Серж Саргсян заявил, что не будет претендовать на должность премьер-министра и вообще «один человек не должен больше двух раз в своей жизни претендовать на то, чтобы встать у руля власти в Армении».