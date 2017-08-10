Замглавы МИД РА: Цель встречи Налбандян-Мамедъяров – предотвращение возможных военных действий

У сопредседателей Минской группы ОБСЕ сегодня есть одна первостепенная задача - предотвратить возможные военные действия и добиться того, чтобы степень напряженности снизилась. Об этом сегодня заявил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, по просьбе Радио Азатутюн обращаясь к повестке дня предстоящей в Нью-Йорке во второй половине сентября встречи глав МИД Армении и Азербайджана.

Кочарян отметил, что посредники очень последовательны и в своих шагах, и в своих заявлениях. «Сегодня у них есть две миссии: первая - способствовать тому, чтобы стороны пришли к какому-то согласию, вторая – не допустить возобновления военных действий. Сегодня они сосредоточены на второй миссии, очень хорошо понимая также причину, что в том поле говорить о каком-либо прогрессе невозможно, причиной является Азербайджан с его политикой», - сказал замглавы МИД Армении.

Вчера министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил, что пока нет договоренности относительно встречи президентов Армении и Азербайджана.

На вопрос, возможно ли, что на встрече глав МИД будет принято решение о встрече президентов, Кочарян ответил: «Естественно, что если такое решение будет принято, оно заранее должно быть обсуждено на уровне министров иностранных дел».

Отметим, что в последний раз лидеры двух стран встречались больше года назад, в июне 2016 года, в Санкт-Петербурге.