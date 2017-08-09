Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся во второй половине сентября в Нью-Йорке

Какой-либо договоренности о встрече президентов Армении и Азербайджана пока нет. Известно, однако, что во второй половине сентября в Нью-Йорке состоится очередная встреча глав МИД двух стран. Об этом сегодня в ответ на вопрос Радио Азатутюн сказал министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

Министру удалось задать вопросы сегодня в полдень во время состоявшейся в Ереване церемонии закладки фундамента нового здания посольства Китая.

«Когда будут новые сведения, тогда мы сообщим. В повестку предстоящей в Нью-Йорке встречи включены те вопросы, о которых мы неоднократно говорили: создать соответствующие условия для продвижения переговорного процесса», - сказал Налбандян.

В прошлом месяце в интервью телекомпании «Армения» президент Армении Серж Саргсян сообщил, что достигнута предварительная договоренность о его встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В последний раз Саргсян и Алиев встречались более года назад, в июне 2016 года, в Санкт-Петербурге.

На вопрос Радио Азатутюн, собираются ли сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступить с новым предложением, глава внешнеполитического ведомства Армении сегодня ответил: «Знаете, непросто заново изобретать велосипед. Мы ведем переговоры вокруг того, что было и есть».

По словам Налбандяна, независимо ни от чего, альтернативы переговорам нет.