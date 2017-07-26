Замминистра энергетики не считает заявления послов ЕС и США политическими

По словам заместителя министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Айка Арутюняна, заявление посла США о возможности инвестирования американскими компаниями в энергетическую сферу Армении 8 млрд долларов однозначно возможно реализовать, однако это должно быть сделано поэтапно.

«Во-первых, оценка касательно этих 8 млрд была оценкой нашего министерства об экономически выгодном потенциале в основном в сфере солнечной энергетики. И этот потенциал однозначно возможно реализовать, но он будет реализовываться поэтапно, и многое будет зависеть также от изменения цен на международном рынке. Постоянно проводятся встречи как с послом США, так и с американскими компаниями для нахождения других форматов расширения деятельности американских компаний в энергетической системе Армении», - в беседе с Радио Азатутюн сказал замминистра.

Месяц назад посол США в Армении Ричард Миллз заявил, что в случае наличия свободной конкуренции есть возможность вложения американскими инвесторами 8 млрд долларов в энергетическую сферу Армении.

На вопрос, не является ли заявление посла США намеком армянским властям на то, что необходимо либерализовать энергетическую сферу, в которой в основном доминирует российский капитал, Арутюнян ответил: «Господин посол, на мой взгляд, однозначно имел в виду тот процесс лидерализации рынка, который мы сейчас инициировали. Энергетический рынок – это полностью регулируемый рынок, и на нем нет свободной конкуренции. Это модель нашего рынка – модель одного покупателя. Здесь не нужно искать какой-то другой подтекст. Правительство в настоящее время инициировало процесс либерализации энергетического рынка, уже был представлен план мероприятий, по которому до 2021 года энергетика перейдет к новой либеральной модели. Учитывая также приватизацию нашей крупнейшей ГЭС совместно с американской компанией, я не думаю, что там был какой-либо подобный мессидж. Строящийся второй блок Ереванской ТЭС строится итальянской компанией. Подобного вопроса, подобного мессиджа точно нет».

Через несколько дней после заявления посла США посол Евросоюза в Армении, открывая в Ереване первую автобусную остановку, работающую на солнечных батареях, ​ заявил о важности энергетической независимости Армении.

По мнению замминистра энергетики, заявления, звучащие из уст представителей западных сверхдержав, не являются политическими: «Развитие возобновляемой энергетики не следует рассматривать только с точки зрения энергетической независимости. Его следует рассматривать также с точки зрения возможного снижения цен, а также с точки зрения мер по борьбе с изменением климата. Не думаю, что уместно политизировать подобные заявления».

«Период, когда энергетика управлялась со стороны одного или двух десятков компаний, остался в прошлом», - сказал Арутюнян, сообщив, что в Армении уже действуют 109 станций, работающих на солнечной энергии.

Для 280 негазифицированных общин в Армении проводятся расчеты для их обеспечения солнечной энергией, причем, по словам замминистра, обеспечение альтернативным источником энергии почти наполовину дешевле газификации этих общин.

Замминистра признал, что у Армении есть проблема энергетической независимости, так как 90% используемой энергии импортируется. «У нас есть проблема энергетической независимости, это закреплено в концепции энергетической безопасности, в программе правительства и во всех остальных стратегических документах. Это не открытие, что возобновляемая энергетика способствует укреплению энергетической независимости. Мы именно поэтому и развиваем возобновляемую энергетику», - сказал он.

Айк Арутюнян сообщил, что лишь 15% производимой в Армении электроэнергии производится компаниями с российским капиталом, остальное в основном производят местные, а также западные компании. Тем не менее, в вопросе газа и топлива доминируют компании с российским капиталом.