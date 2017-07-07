ЕС очень серьезно подходит к вопросу энергетической независимости Армении – Свитальский

Европейский союз хочет содействовать энергетической независимости Армении. Об этом заявил руководитель делегации ЕС в Армении Петр Свитальский, который сегодня принимал участие в церемонии открытия одной из двух остановок общественного транспорта, работающих на солнечной энергии и построенных при финансировании Евросоюза.

«Мессидж очень четкий: Европейский союз стимулирует производство более дешевой энергии, содействуя энергетической независимости Армении. Европейский союз очень серьезно подходит к вопросу содействия независимости Армении, а энергетическая независимость очень важна не только для Армении, но и для всех стран.

Целью значительной части наших программ, реализуемых здесь, является укрепление энергетической независимости Армении. В рамках осуществляемых в энергетической сфере программ мы уже вложили более 30 млн евро, большая часть этой суммы расходуется на проведение линий электропередачи между Арменией и Грузией, поскольку, по нашему мнению, это будет содействовать энергетической независимости Армении», - заявил Петр Свитальский.

Напомним, посол США в Армении недавно заявил о готовности со стороны американских компаний инвестировать в энергетическую сферу Армении. Посол Ричард Миллз, в частности, сказал, что «если будет свободная конкуренция», то в этой сфере есть возможность вложения 8 млрд долларов американских инвестиций.

Сегодня на вопрос Радио Азатутюн, преследуют ли эти программы также долгосрочную политическую цель «вывести энергетическую сферу Армении из-под доминирующего влияния России, посол Свитальский ответил, что программа ЕС по содействию развитию производства альтернативной энергии не преследует политические цели.

«Мы не думаем о политических или геополитических факторах. Мы думаем об обычных жителях Армении, чтобы они имели более дешевую и чистую энергию. Мы считаем, что эффективность энергетической сферы и новые технологии улучшают жизнь жителей Армении», - добавил посол ЕС.

Свитальский сегодня подчеркнул, что переход к использованию альтернативных источников энергии – это вопрос не завтрашнего дня, а более отдаленного будущего, но уже сегодня нужно вкладывать в эту сферу инвестиции, особенно с учетом того, что Армения имеет «исключительно благоприятные» климатические условия для развития солнечной энергетики.

«Солнечная энергия ваша, в случае ее использования вы не будете зависеть от какой-либо другой страны. Для такой страны, как Армения, которая не имеет угля, газа и нефти, это действительно важнейший источник энергии. Кроме того, это также чистая энергия», - продолжил глава делегации ЕС.

Кстати, сегодня Свитальский впервые воспользовался возможность бесплатно зарядить мобильный телефон на автобусной остановке, находящейся на улице Московян в Ереване, напротив здания Театра юного зрителя.

На этой остановке электричество вырабатывается за счет установленных на крыше остановки солнечных батарей. Вторая «автобусная остановке Евросоюза», работающая на солнечной энергии, расположена на проспекте Баграмяна. На строительство каждой из остановок Евросоюз потратил 6 тыс. евро. «Эти солнечные батареи останутся здесь в течение года, после чего мы постараемся предоставить их другим учреждениям, школам или детским садам», - сказал Свитальский.

Глава делегации ЕС в Армении, отметил, что их инициатива нацелена на то, чтобы развеять представление о том, что использование альтернативной энергии доступно только богатым странам. Посол также сообщил, что они запустили пилотный проект по установке солнечной электростанции в Вайоцдзорской области, работы в направлении развития альтернативной энергетики были проведены также в Спитаке и Вайке.