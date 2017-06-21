Посол США считает крупные инвестиции возможными, «если будет свободная конкуренция»

Заявление о возможном вложении американскими инвесторами 8 млрд долларов в энергетическую сферу Армении касалось имеющегося потенциала. Сегодня в ответ на вопрос Радио Азатутюн, поясняя свое сделанное месяц назад заявление, сказал посол США в Армении Ричард Миллз. По его словам, для подобных крупных инвестиций в Армении необходимо обеспечить свободную конкуренцию и открытый рынок.

«Эта цифра – это та возможность, которая может быть инвестирована здесь, если рынки, в особенности рынок электроэнергии, будут полностью открытыми, если будет свободная конкуренция, а также не будет препятствий для экспорта энергии в Грузию, Иран и в южном направлении. Это очень и очень важно, и для этого должны быть созданы инфраструктуры», - сказал посол Миллз.

В условиях значительного присутствия российского капитала в энергетической сфере Армении заявление посла США о возможном инвестировании в сферу 8 млрд долларов наделало много шума. Сегодня посол Миллз подчеркнул, что расчет относительно 8 млрд долларов сделало Министерство энергетики Армении, а изучения американского посольства показывают, что потенциал подобного объема существует.

«Часть из указанных 8 млрд предусмотрена на строительство инфраструктуры, в частности, строительство соответствующих станций, чтобы электричество поставлялось в Грузию. А еще одна часть суммы может быть направлена на использование зеленой, возобновляемой энергетики. У Армении есть большой потенциал для развития возобновляемой энергетики, и со стороны американских инвесторов, американских компаний есть большая заинтересованность в приходе сюда и развитии этой сферы», - сегодня сказал Миллз.

Посол США сегодня на встрече с журналистами также сообщил, что недавно провел плодотворную встречу с министром энергетики Армении, который представил две инвестиционные программы – в сфере производства энергии путем обработки отходов и в сфере развития гидроэлектростанций. Миллз сообщил, что сейчас эти программы представляются американским инвесторам.