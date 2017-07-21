Россия инициирует процесс экстрадиции блогера Лапшина

Министерство юстиции России готово инициировать процесс возвращения в Россию российского блогера Александра Лапшина, приговоренного в Азербайджане​ к трем годам лишения свободы, если тот изъявит такое желание. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

А уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что по вопросу экстрадиции Лапшина сейчас ведутся переговоры.

Накануне Бакинский суд за посещение Нагорного Карабаха приговорил блогера к трем годам тюрьмы. Прокурор требовал для Лапшина 6,5 лет заключения.

Против Лапшина были выдвинуты обвинения по статьям 281.2 (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы). По сообщению информационного агентства АПА, обвинение по первой статье было снято, поскольку суд пришел к заключению, что обвинение по данной статье не нашло своего подтверждения.

В декабре 2016 года Лапшин, имеющий гражданство России, Израиля и Украины, был задержан в Минске по требованию Азербайджана. Примерно спустя месяц после задержания власти Беларуси экстрадировали его в Азербайджан.

Вчера после оглашения приговора МИД России заявил, что Москва продолжит защищать права блогера.

С заявлениями осуждающими приговор в отношении Лапшина, выступил ряд журналистских и правозащитных организаций. В частности, Комитет защиты журналистов подчеркнул, что «Александр Лапшин не должен находиться в тюрьме за то, что поехал в спорный регион».