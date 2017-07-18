«Елк», возможно, представит предложение о выходе их ЕАЭС – Горгисян

Фактически получилось так, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – это Российская Федерация. Такое мнение сегодня в беседе с Радио Азатутюн высказал депутат Национального собрания Армении от фракции блока «Елк» Геворк Горгисян, комментируя предложение России о придании русскому языку в Армении официального статуса.

«Де-юре у нас есть союз, где все партнеры должны иметь равные права и работать друг с другом на равных условиях, вместе развивать экономику. В договоре отдельным пунктом также указывалось создание единой транспортной сети. И при всем при этом мы имеем данную реальность, когда интересы Армении попираются», - сказал депутат.

«Это вопрос суверенитета Республики Армения. Если в организации все государства равны, почему язык какого-то одного государства должен быть общим для всех? Почему этот вопрос не был обсужден в ЕАЭС заранее? Выслушали бы наше мнение и только потом демонстрировали подобные подходы. Это абсолютно дискриминационный подход», - добавил Горгисян.

Оппозиционный депутат сказал, что фракция «Елк», возможно, представит предложение о выходе из ЕАЭС.

Вчера российское информагентство ТАСС сообщило, что спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил властям Армении придать русскому языку в стране официальный статус, чтобы армянские водительские удостоверения были признаны Россией.

Отметим, что с 1 июня 2017 года в России вступил в силу закон, запрещающий водителям с иностранными правами работать на территории страны. 14 июля Госдума приняла закон, которым вводится право граждан ряда стран-членов ЕАЭС работать профессиональными шоферами на территории РФ на основании национальных водительских удостоверений. Речь идет о тех странах, где русский язык закреплен как официальный. Фактически, Армения стала единственной страной ЕАЭС, чьи водительские удостоверения Россия, согласно новому закону, не признает.

Вчера на встрече с председателем Национального собрания Армении Ара Баблояном Володин сказал: «Я могу сказать лишь одно, закрепите его [русский язык] как официальный, и тогда норма закона [принятого 14 июля] будет охватывать автоматически и Республику Армения».

Ранее, в ответ на заявление Володина, председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по внешним связям Армен Ашоян заявил, что в повестке дня Армении нет вопроса о конституционном статусе русского языка.

Интервью целиком можно посмотреть здесь: