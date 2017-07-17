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Армения

Ашотян: В повестке дня Армении нет вопроса о конституционном статусе русского языка

Армен Ашотян (архив)

Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по внешним связям Армен Ашоян ответил на заявление спикера Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, в котором последний предложил Армении дать русскому языку статус официального языка, чтобы армянские водительские права были официально признаны в РФ.

«В тот момент, когда глава Государственной Думы России высказал такую идею, я выступил с речью и подчеркнул, что в повестке дня Армении нет и не планируется вопроса о конституционном статусе русского языка. Мне жаль, что некоторые российские СМИ отрывками представили содержание обсуждения», - сказал Ашотян в беседе с «Арменпресс».

Что же касается действия водительских удостоверений Армении в России, то Ашотян отметил, что парламентские делегации двух стран согласились продолжить обсуждения в других парламентских форматах, а именно, попытаться найти оптимальные варианты решения на парламентских слушаниях.

Вячеслав Володин предложил Армении предоставить официальный статус русскому языку в стране, чтобы армянские водительские права были действительны в их стране.

С 1 июня 2017 года вступил в силу российский закон, запрещающий лицам, имеющим иностранные водительские права, водить автомобили в России. 14 июля парламент России принял закон, согласно которому гражданам стран, где русский является официальным языком, например, Киргизия, разрешено работать со своими национальными правами.

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