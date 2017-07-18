Россия пытается вынудить Армению придать русскому языку официальный статус – активист

Член движения «Мы против открытия иноязычных школ» Армен Ованнисян считает, что предложение председателя Государственной Думы России Вячеслава Володина о том, чтобы власти Армения придали русскому языку официальный статус в республике, качественно отличается от подобных заявлений, которые делались в прошлом.

«Неоднократно делались попытки навязать Армении придание русскому языку официального статуса, но часто это было в виде обещания поощрения, кредитов. Впервые, однако, это делается на государственном, законодательном уровне, и речь уже о давлении, то есть, речь идет о санкциях», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Ованнисян.

Активист отметил, что Армения является единственной страной, входящей в Евразийский экономический союз, где русский язык не имеет официального статуса.

Ранее, в ответ на заявление Володина, председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по внешним связям Армен Ашоян заявил, что в повестке дня Армении нет вопроса о конституционном статусе русского языка.

Отметим, что с 1 июня 2017 года в России вступил в силу закон, запрещающий водителям с иностранными правами работать на территории страны. При этом в пятницу, 14 июля, Госдума приняла закон, которым вводится право граждан ряда стран, где русский язык закреплен как официальный, работать профессиональными шоферами на территории РФ на основании национальных водительских удостоверений.

Как сообщает российское информагентство ТАСС, накануне на встрече с председателем Национального собрания Армении Ара Баблояном, поднявшим этот вопрос, спикер Госдумы Володин, в частности, сказал: «Я могу сказать лишь одно, закрепите его [русский язык] как официальный, и тогда норма закона [принятого 14 июля] будет охватывать автоматически и Республику Армения».