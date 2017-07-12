Налбандян отметил важность стабилизации ситуации на линии соприкосновения

Во вторник в Брюсселе состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова. Встреча состоялась по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова, Стефана Висконти и Ричарда Хогланда. На ней также присутствовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, на встрече продолжились обсуждения вокруг создания соответствующих условий для продвижения переговорного процесса по карабахскому урегулированию.

Эдвард Налбандян подчеркнул необходимость стабилизации ситуации вдоль линии соприкосновения и с этой целью подчеркнул необходимость реализации договоренностей, достигнутых во время встреч на высшем уровне в Вене и Санкт-Петербурге.

Напомним, после апрельской войны 2016 года на встречах президентов Армении и Азербайджана в Вене и Санкт-Петербурге были достигнуты договоренности о внедрении механизмов расследования нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения и увеличении числа наблюдателей ОБСЕ, которые до сих пор не реализованы. Необходимость реализации этих договоренностей неоднократно подчеркивали сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Армянская сторона постоянно выражает готовность их выполнить. Между тем, Азербайджан препятствует внедрению подобных механизмов.

К прошедшим в Брюсселе переговорам сегодня обратился президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, заявив: «Вам известно, что после апрельских событий Армения для возобновления переговоров выдвинула несколько условий и открыто заявила о них. Я уже тогда видел, знал, что это очередная глупость. Поскольку рано или поздно они вернутся за стол переговоров, просто в очередной раз лишатся уважения, которого и так не имеют. Так и произошло. Вчера состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Процесс переговоров был возобновлен. Азербайджанская сторона никаких условий не приняла. Переговоры были продолжены без каких-либо предусловий».

А глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что на состоявшейся в Брюсселе встрече Эльмар Мамедъяров в очередной раз подчеркнул, что «в соответствии с представленным сопредседателями планом с целью снижения напряженности в конфликте и для обеспечения безопасности в регионе, армянские войска должны быть выведены с оккупированных территорий Азербайджана». Он также заявил, что на встрече в Брюсселе «не обсуждалось создание каких-либо механизмов».

В любом случае, на брюссельской встрече была достигнута договоренность о проведении следующей встречи на уровне глав МИД в сентябре в Нью-Йорке в рамках очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН, а также об очередном визите сопредседателей в регион осенью.

За встречей последовало заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в котором, в частности, говорится: «Министры согласились передать своим президентам предложение сопредседателей о встрече на высоком уровне позднее в этом году. Сопредседатели предложили свое содействие в вопросе организации этой встречи». Обсуждалась также ситуация на линии соприкосновения, отметили посредники, не сообщив при этом подробностей.

Вчера ранее, еще в австрийском Мауэрбахе, в рамках неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов ОБСЕ, состоялась встреча глав МИД Армении и России – Эдварда Налбандяна и Сергея Лаврова.

Согласно пресс-службе МИД Армении, министры рассмотрели актуальные темы развития российско-армянского союзнического взаимодействия, уделив особое внимание выполнению достигнутых между руководителями России и Армении договоренностей.

На встрече была обсуждена проблематика нагорно-карабахского урегулирования. В этом контексте обоюдно была подчеркнута необходимость реализации договоренностей, достигнутых в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге.

Вчера в ответ на вопрос азербайджанского журналиста по поводу создавшейся на линии соприкосновения в Карабахе напряженной ситуации пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал стороны конфликта к сдержанности и соблюдению уже достигнутых договоренностей.

Добавим, что 10 июля в Турции президент Азербайджана Ильхам Алиев ​обсудил карабахскую проблему с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, а также с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.