Во вторник в Брюсселе состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова. Встреча состоялась по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова, Стефана Висконти и Ричарда Хогланда. На ней также присутствовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, на встрече продолжились обсуждения вокруг создания соответствующих условий для продвижения переговорного процесса по карабахскому урегулированию.

Эдвард Налбандян подчеркнул необходимость стабилизации ситуации вдоль линии соприкосновения и с этой целью подчеркнул необходимость реализации договоренностей, достигнутых во время встреч на высшем уровне в Вене и Санкт-Петербурге.

Сопредседатели попросили глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана передать президентам их предложение по организации встречи на высшем уровне в этом году.

Была достигнута договоренность о проведении следующей встречи на уровне глав МИД в сентябре в Нью-Йорке в рамках очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.