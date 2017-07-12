Сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с заявлением по итогам встречи глав МИД Армении и Азербайджана

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ сегодня выступили с заявлением по итогам встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана, которая состоялась вечером 11 июля в Брюсселе.

В заявлении, текст которого опубликован на официальном сайте ОБСЕ, сопредседатели МГ ОБСЕ Ричард Хогланд (США), Игорь Попов (Россия) и Стефан Висконти (Франция) отмечают, что целью встречи было обсуждение процесса дальнейшей работы по урегулированию карабахского конфликта.

«Министры согласились передать своим президентам предложение сопредседателей о встрече на высоком уровне позднее в этом году. Сопредседатели предложили свое содействие в вопросе организации этой встречи», - говорится в заявлении.

Также обсуждалась ситуация на линии соприкосновения, отмечают посредники, не приводя подробностей.

Министры и сопредседатели согласились вновь встретиться в Нью-Йорке в сентябре в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, отмечается в заявлении.