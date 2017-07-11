В Брюсселе сегодня состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана - МИД РА

Сегодня в Брюсселе министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ и в их присутствии встретится со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедьяровым. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Ранее ни официальный Ереван, ни официальный Баку не опровергли возможность того, что главы МИД Армении и Азербайджана могут сесть за стол переговоров на фоне напряженности, которая наблюдается в Карабахе в последние дни. Однако в качестве места встречи указывалась Вена, где сегодня должна состояться неформальная встреча глав внешнеполитических ведомств стран-членов ОБСЕ.

Между тем, в беседе с Радио Азатутюн пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян подтвердил, что встреча состоится сегодня вечером в Брюсселе.

В преддверии встречи министр иностранных дел Армении накануне заявил, что безопасность на Южном Кавказе по-прежнему находится под угрозой из-за постоянно звучащих из Азербайджана угроз о применении силы в контексте карабахского конфликта.

«До тех пор, пока Азербайджан не выполняет взятые на себя международные обязательства в рамках трехсторонних соглашений о перемирии от 1994-1995 гг., отказывается выполнять достигнутые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге договоренности, в частности, о создании механизмов расследования нарушений перемирия, что может стать также механизмом предотвращения нарушений, именно руководство Азербайджана несет всю ответственность за последствия своих провокаций», - заявил Эдвард Налбандян на брифинге в рамках неформальной встречи глав МИД стран Восточного партнерства в Кишиневе.

МИД Азербайджана, в свою очередь, реагируя на данное выступление министра иностранных дел Армении, накануне заявил, что единственным путем решения конфликта является «вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана».

Как заявили в МИД Азербайджана, «именно Армения избегает содержательных переговоров по урегулированию и не выполняет известные резолюции ООН».

В интервью изданию contact.az бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зулфугаров заявил: «В Вене ничего подписано не будет, так что Мамедьяров туда едет зря».

«B МИДе Азербайджана отсутствует коллегиальность принятия решений о позиции Азербайджана в переговорах по Карабаху. Никто кроме самого министра не знает, о чем или что будут говорить на переговорах. Даже заместители министра не в курсе событий. Закрытость переговоров должна быть устранена», - сказал Зульфугаров и добавил: - Дело в том, что конфликт происходит не между министрами, а между странами. Это сказки - утверждать, что секретность может что-то решить. На этапе реализации, в которой примут участие сотни тысяч человек, правда обязательно выплывет, имитация станет известна народам».