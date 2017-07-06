Ереван и Баку не собираются отменять заседание запланированную на июль встречу Налбандян-Мамедъяров

Официальный Баку не намерен отказываться от запланированной в июле встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Ереван также не исключает в ближайшее время встречи в формате Налбандян-Мамедъяров.

Заявления из Еревана и Баку о том, что очередная встреча на уровне министров иностранных дел Армении и Азербайджана по вопросу урегулирования карабахского конфликта остается в силе, звучат на фоне беспрецедентной напряженности на линии соприкосновения войск в Нагорном Карабахе.

Напомним, азербайджанские СМИ поздно вечером 4 июля сообщили, что в результате обстрела с армянской стороны в селе Алханлу погибли 50-летняя женщина и 2-летний ребенок, еще одна женщина была ранена и доставлена в больницу.

Официальный Баку утверждает, что армянская сторона первой начала стрелять. Армия обороны Карабаха с целью доказательства обратного распространила видеозапись.

Министерство обороны Азербайджана также утверждает, что с армянской стороны ранены трое военнослужащих, между тем Армия обороны опровергает эту информацию.

Параллельно с этим беспрецедентным обострением на линии соприкосновения пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявляет, что Баку не планирует отменять встречу на уровне министров. «Азербайджан не участвует в переговорах ряди имитации. Наша позиция четкая: мы желаем содержательных переговоров», - приводит слова Гаджиева «Интерфакс».

В беседе с Радио Азатутюн пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян сказал, что не исключает в июле встречи министров двух стран, как это было объявлено ранее.

По сообщению азербайджанских СМИ, эта встреча, по всей вероятности, состоится 11 июля в Австрии.

Это будет первая встреча Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова с апреля этого года. Предыдущая состоялась в Москве по инициативе российской стороны в трехстороннем формате, а затем к министрам иностранных дел присоединились сопредседатели Минской группы ОБСЕ и личный представитель действующего председателя ОБСЕ.

Официальный Баку перед ожидающейся встречей в очередной раз подверг критике Минскую группу ОБСЕ, занимающуюся посреднической миссией по урегулированию карабахского конфликта, обвинив сопредседателей в бездействии.

«Они до сих пор не достигли в переговорах никакого результата», - вчера в Москве, выступая на ежегодной 26-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, заявил вице-председатель Ассамблеи, депутат азербайджанского парламента Азай Гулиев.