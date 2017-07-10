Налбандян: Именно руководство Азербайджана несет всю ответственность за последствия провокаций

«Представители Азербайджана снова, злоупотребляя этой площадкой, вместо того чтобы говорить о сотрудничестве в рамках Восчточного партнерства, выступают с провокационными заявлениями», - заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян на брифинге в рамках неформальной встречи глав МИД стран Восточного партнерства в Кишиневе.

«Безопасность в нашем регионе продолжает оставаться под угрозой из-за постоянно звучащих из Азербайджана угроз о применении силы в контексте карабахского конфликта. В апреле 2016 года Азербайджан развязал широкомасштабную агрессию против Арцаха, которая сопровождалась грубейшими нарушениями международного гуманитарного права, варварствами против гражданского населения, в том числе, детей и женщин, глумлением над телами погибших, обезглавливаниями в силе ДАЕШ.



4 июля руководство Азербайджана в стиле печально известных террористических организаций, как и много раз до этого, использовало свой народ в качестве живого щита для обстрела Нагорного Карабаха из тяжелой артиллерии, в том числе реактивные системы залпового огняTR-107. В ответ Армия обороны Нагорного Карабаха была вынуждена предпринять самооборону против агрессивных действий азербайджанской стороны», - отметил глава МИД Армении.

«До тех пор, пока Азербайджан не выполняет взятые на себя международные обязательства в рамках трехсторонних соглашений о перемирии от 1994-1995 гг., отказывается выполнять достигнутые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге договоренности, в частности, о создании механизмов расследования нарушений перемирия, что может стать также механизмом предотвращения нарушений, именно руководство Азербайджана несет всю ответственность за последствия своих провокаций», - также сказал Эдвард Налбандян.

Оборонное ведомство Нагорного Карабаха на днях сообщило, что 4 июля азербайджанская сторона на различных участках линии соприкосновения продолжила нарушать режим прекращения огня, применив также реактивные системы залпового огня ТР-107.

Позже Армия обороны Карабаха сообщила, что с целью подавления наступательной активности противника передовые части Армии обороны были вынуждены прибегнуть к ответным действиям, в результате чего урон был нанесен огневой точке, размещенной в селе Алханлу, противник понес потери.

Азербайджанские СМИ сообщили, что вследствие обстрела с армянской стороны в селе Алханлу погибли 50-летняя женщина и 2-летний ребенок, еще одна женщина была ранена и доставлена в больницу.