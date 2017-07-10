Степанакерт негативно расценивает поставки вооружения в Азербайджан

Официальный Степанакерт негативно расценивает поставки вооружения из любой страны в Азербайджан. Сегодня об этом в беседе с Радио Азатутюн заявил заместитель руководителя аппарата президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян, также добавив, что не считает, что поставки российского оружия Азербайджану направлены против армянства. По его словам, это бизнес российской стороны.

«Это просто бизнес между Россией и Азербайджаном, что, по нашему мнению, неправильно, Азербайджан – это не то государство, которому нужно поставлять подобное оружие. Но это внутреннее дело России, и мы вновь должны сказать, как бы это ни было странно, что эта гонка вооружения в какой-то мере поддерживает мир и стабильность, поскольку если стороны имеют мощное оружие, оно также является сдерживающим фактором», - сказал Бабаян.

На вопрос, «но ведь именно из этого оружия азербайджанцы стреляли по армянским силам и по армянским населенным пунктам», Бабаян ответил: «Да, возможно, они используют это оружие, но если Россия им его не поставит, то поставит другое государство, тот же Израиль, тот же Пакистан, многие другие страны. Непонятно, почему всеобщее внимание сосредоточено только на поставках российского оружия. В конце концов, мы тоже имеем «Искандер», и его мы приобрели у России, не нужно это забывать».

Сегодня стало известно, что в порт Баку прибыли тяжелые огнеметные системы российского производства ТОС-1 «Солнцепек», около 200 ракет дальностью до 6 километров. В июне Министерство обороны Азербайджана сообщило о приобретении у России противотанкововых ракетных комплексов Хризантема-С. Они предназначены для уничтожения как танков и бронетехники, так и укреплений противника.

Министр обороны Армении Виген Саргсян в конце июня, по просьбе Радио Азатутюн комментируя поставки российского оружия в Азербайджан, сказал: «К любым поставкам оружия Азербайджану я отношусь очень отрицательно по одной простой причине, потому что Азербайджан – непредсказуемая страна по причине отсутствия механизмов демократического контроля».

Главный редактор издания «Хетк» Эдик Багдасарян, который хорошо осведомлен о ситуации на линии соприкосновения, сегодня на своей странице в Facebook написал: «Из военной техники, использованной вооруженными силами Азербайджана в апреле 2016 года, самыми опасными были «Солнцепек»-и российского производства и израильские ударные БЛА «камикадзе». Именно ими противник нанес основной урон нашим вооруженным силам. Россия вновь продала большую партию того же оружия Азербайджану, то же самое сделал и Израиль».

По словам аналитика Армена Григоряна, начиная с 2011 года, когда потерпели фиаско казанские переговоры по урегулированию карабахского конфликта, Азербайджан приступил к масштабному вооружению. «Установленные на границе после апрельской войны видеокамеры показывают, что апрельский сценарий слегка затруднителен, нет эффекта внезапного нападения. Сейчас нужно понимать, как Азербайджан сменит тактику. Те же «Солнцепек»-и, которые он получил, во время апрельской войны действовали неэффективно. Война показала и армянской стороне, что наши танки действовали неэффективно», - сказал аналитик.