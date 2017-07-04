Экологи протестуют против программы по дополнительному забору воды из озера Севан

Представители ряда экологических организаций, а также граждане провели сегодня акцию протеста перед зданием парламента, требуя, чтобы законодатели не принимали проект закона о дополнительном заборе из озера Севан 100 миллионов кубических метров воды. Экологи убеждены, что этим шагом власти пытаются просто обеспечить прибыль для производящего электроэнергию каскада ГЭС «Севан-Раздан».

«Премьер-министр еще три месяца назад дал поручение, что якобы в Севане собрался дополнительно 1 млрд кубометров воды, и нужно разработать механизмы экономически правильного использования этой воды и использовать ее в течение 3 лет. Не знаю, кто дал премьер-министру подобный совет, но тот, кто дал такой совет, является преступником. Если этот план будет реализован, то это будет преступлением», - сказал Радио Азатутюн один из участников акции протеста.

«Половина забираемой воды теряется, ясно, что в природе эта вода не может теряться, это коррупционный риск, за счет этого получат прибыль, произведут электроэнергию, и она пойдет в чей-то карман», - сказал другой участник акции.

Согласно проекту, принадлежащий российской компании каскад ГЭС за счет дополнительного забора воды ежегодно будет производить около 100 млн кВт дополнительной электроэнергии. Экологи не верят заверениям правительства, что образовавшаяся прибыть будет перечислена на внебюджетный счет государства. «Это тоже абсурд, потому что эти компании являются частными, как по закону они направят эту сумму на внебюджетный счет? Это не ясно. Во-вторых, как будут расходоваться суммы, собранные на этом счете?» - отмечают протестующие.

Члены созданной более чем 70 организациями инициативы «SOS Севан» утверждают, что реализация этого проекта нанесет серьезный ущерб экосистеме Севана, начнется процесс гниения, рыбы окажутся под угрозой исчезновения.

Ни один из депутатов сегодня не подошел к экологическим активистам. Несколько членов инициативы «SOS Севан» на организованном вчера в парламенте обсуждении представили свои опасения, однако у них нет надежды на то, что закон не будет принят.

«Позорная ситуация, у этих людей потребительская логика, они думают о том, что чем больше возьмут от этой страны, тем будет лучше для их собственного кармана», - заявляют протестующие.

По убеждению экологов, вода, взятая из Севана, почти не доходит до фермеров, хотя в обосновании закона правительство утверждает обратное.

Отметим, что парламент сегодня в первом чтении принял проект закона о дополнительном заборе воды из озера Севан, по которому предлагается вместо нынешних 170 млн кубических метров воды в год забирать из озера 270 млн кубометров. В поддержку законопроекта проголосовали 77 депутатов, против – 3. Против проголосовали лишь депутаты фракции блока «Елк».