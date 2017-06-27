«SOS Севан»: Цель дополнительного забора воды из Севана - «обеспечение прибыли для российских ГЭС»

По утверждению экологов, одной из основных причин инициативы по забору из озера Севан ежегодно дополнительно 100 млн кубометров воды является обеспечение дополнительных прибылей для работающих с российским капиталом гидроэлектростанций (ГЭС).

Созданная примерно 50 организациями инициатива «SOS Севан» намерена посредством акций протеста заставить парламент не принимать представленный правительством проект о дополнительном заборе воды из Севана. Экологи заявляют: на самом деле лишь мизерная часть воды, выпускаемой из озера, доходит до фермеров.

«За эти годы мы поняли, что дополнительный забор воды (уже 4 раза) не способствует решению проблем орошения, это однозначно. Значит, остается этот гидрокаскад. Нормативные потери на быстротекущем отрезке каскада «Севан-Раздан» должны были быть 7 млн кубометров, сейчас вдруг выяснили, что они составляют не 7, а 18 млн кубометров. Получается, что ежегодно на этом отрезке теряется 42,7 млн кубометров воды. Конечно, цели, похоже, другие: больше энергетические цели. Достаточно ознакомиться с ответом Минфина, где они выражают удовлетворение в связи с тем, сколько денег поступит в бюджет», - сегодня заявили экологи-члены инициативы.

То, что благодаря дополнительному забору воды российская компания произведет на 100 млн кВт больше электроэнергии, зафиксировано также в проекте закона. Его автор, председатель Государственного комитета водного хозяйства Арсен Арутюнян, однако, заверяет, что прибыль, полученная за счет национального богатства, не останется у российской компании. «Если даже будет получена прибыль, мы ожидаем, что она пойдет государству, у нас нет задачи угодить кому-то», - сказал Арутюнян.

На вопрос, как они намерены заставить частную компанию отдать свою прибыль государству, чиновник ответил: «Я по специальности не юрист, но есть варианты и они обсуждаются».

На следующей неделе Национальное собрание на внеочередном заседании будет обсуждать вышеупомянутый проект правительства касательно Севана, согласно которому в ближайшие годы из озера вместо 170 млн кубометров воды будет выпускаться 270 млн кубометров ежегодно.

Экологи и жители прибрежных общин утверждают, что правительство не приняло во внимание их мнение и разработанный проект «выходит за пределы логики». По мнению экологов, вследствие реализации этого проекта Севан окажется перед экологической катастрофой, начнется процесс гниения, рыбы окажутся под угрозой исчезновения. В разработанном Госкомитетом водного хозяйства проекте, между тем, всего одним предложением отмечено, что негативных последствий не будет.

По мнению жителей прибрежных общин, еще одной из целей дополнительного забора воды из озера является спасение построенных на побережье роскошных особняков и гостиниц, принадлежащих чиновникам.

Глава Госкомитета водного хозяйства отвергает подобные утверждения, заявляя, что они руководствовались исключительно интересами фермеров. Арутюнян также заверяет, что, несмотря на дополнительный забор воды, уровень Севана будет продолжать повышаться.