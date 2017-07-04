Ссылки доступа

logo-print
Все сайты Радио Свобода
Поиск
Армения

Проект закона о дополнительном заборе воды из озера Севан принят в первом чтении

Озеро Севан

Национальное собрание Армении сегодня в первом чтении приняло проект закона о дополнительном заборе воды из озера Севан, по которому предлагается вместо нынешних 170 млн кубических метров воды в год забирать из озера 270 млн кубометров.

В поддержку законопроекта проголосовали 77 депутатов, против – 3. Против проголосовали депутаты фракции блока «Елк».

Необходимость в дополнительном заборе воды правительство обосновывает энергетическими и оросительными нуждами.

Между тем, экологи утверждают, что основными причинами инициативы по забору из озера Севан ежегодно дополнительно 100 млн кубометров воды является обеспечение дополнительных прибылей для работающих с российским капиталом гидроэлектростанций (ГЭС), обеспечение водой рыбоводческих хозяйств и защита от воды частных построек на побережье, в том числе принадлежащих чиновникам роскошных особняков и гостиниц.

Созданная более чем 70 организациями инициатива «SOS Севан» параллельно с заседанием Национального собрания сегодня проводит акцию протеста у здания парламента.

По мнению экологов, вследствие реализации этого проекта Севан окажется перед экологической катастрофой, начнется процесс гниения, рыбы окажутся под угрозой исчезновения.

Ваше мнение

Показать комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG