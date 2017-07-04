Проект закона о дополнительном заборе воды из озера Севан принят в первом чтении

Национальное собрание Армении сегодня в первом чтении приняло проект закона о дополнительном заборе воды из озера Севан, по которому предлагается вместо нынешних 170 млн кубических метров воды в год забирать из озера 270 млн кубометров.

В поддержку законопроекта проголосовали 77 депутатов, против – 3. Против проголосовали депутаты фракции блока «Елк».

Необходимость в дополнительном заборе воды правительство обосновывает энергетическими и оросительными нуждами.

Между тем, экологи утверждают, что основными причинами инициативы по забору из озера Севан ежегодно дополнительно 100 млн кубометров воды является обеспечение дополнительных прибылей для работающих с российским капиталом гидроэлектростанций (ГЭС), обеспечение водой рыбоводческих хозяйств и защита от воды частных построек на побережье, в том числе принадлежащих чиновникам роскошных особняков и гостиниц.

Созданная более чем 70 организациями инициатива «SOS Севан» параллельно с заседанием Национального собрания сегодня проводит акцию протеста у здания парламента.

По мнению экологов, вследствие реализации этого проекта Севан окажется перед экологической катастрофой, начнется процесс гниения, рыбы окажутся под угрозой исчезновения.