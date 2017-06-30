Раффи Ованнисян Араму Саргсяну: «Если будем действовать сообща, изменим атмосферу»

«Я предпочитаю молиться в церкви, храме, в своем доме, в Цицернакаберде, чем допустить 10 жертв, а потом пойти домой», - сегодня на пресс-конференции заявил лидер оппозиционной партии «Наследие» Раффи Ованнисян, отвечая на высказывания депутата фракции оппозиционного блока «Елк» Арама Саргсяна.

«До сих пор ни Левон Тер-Петросян, ни Роберт Кочарян, ни Серж Саргсян не были допрошены в связи со страшной трагедией 1 марта 2008 года, в том числе и я, который в тот день в качестве члена делегации ПАСЕ находился в Петербурге и 2 марта вернулся, посетил, кого смог, в том числе Армена Мартиросяна, который также получил удар кинжалом. Мне не за чем зарабатывать перед кем-то очки – хорошо говорил или нет, - сказал Ованнисян и продолжил: - Если мы думаем о будущем, то Арам Завенович Саргсян, мой хороший друг, и когда я, идя сюда, случайно встретил Никола, сказалему, что я более близкий друг Арама, чем ты. И я говорю Араму, что мы еще должны вместе встать ради будущего, и пусть каждый из нас отвечает за себя, за свои ошибки, за свой пройденный путь, но никто не должен становиться судьей другого. Я всегда буду молиться, и ты тоже будешь молиться, Арам, и если мы будем действовать сообща, а мы должны так действовать, то сможем изменить атмосферу».

Напомним, Раффи Ованнисян ранее не исключил, что решение Сержа Саргсяна по истечении президентских полномочий в апреле 2018 года стать премьер-министром может стать поводом для начала уличных протестов, что в свою очередь, возможно, приведет к «бархатной революции».

А блок «Елк» в свою очередь заявил, что сделает все, чтобы сорвать план президента страны Сержа Саргсяна по продлению своей власти уже в качестве премьер-министра.

Касаясь возможного сотрудничества между «Елк» и «Наследием» в этом вопросе, Арам Саргсян сказал, что сначала нужно сделать некоторые уточнения, в частности, возможно ли, что в ходе бархатной революции Раффи Ованнисян вновь решит пойти молиться Богу, как он это сделал после президентских выборов 2013 года, когда тысячи протестующих собрались на простекте Баграмяна в Ереване.