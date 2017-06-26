«Наследие» готовится к бархатной революции

«Отсутствие общегосударственных выборов в ближайшие пять лет заставляет нас готовиться к внеочередной, бархатной смене власти». Об этом заявила оппозиционная партия «Наследие» в декларации, принятой по итогам съезда 25 июня.

Лидер партии Раффи Ованнисян объяснил, что поводом к уличным протестам может стать решение президента Сержа Саргсяна в 2018 году остаться у власти, перейдя из президентского дворца, например, в здание правительства.

«Я не сомневаюсь, что Серж Саргсян, основываясь на результатах сфальсифицированного референдума, а затем сфальсифицированных выборов, захочет продлить свое царское правление на той или иной должности», - в беседе с Радио Азатутюн заявил Раффи Ованнисян.

«А значит, надо готовиться, сотрудничать, находить формулы, благодаря которым, наконец, мы сможем иметь ту республику, которую хотим, а не республику одной партии или Сержа Саргсяна», - подчеркнул он.

«Наследие» в течение летних месяцев будет вести переговоры о широкой консолидации с другими оппозиционными силами.

«Мы будем объединять усилия для объединения всех оппозиционных сил против однопартийного, полицейского государства», - говорится в заявлении партии.

Раффи Ованнисян также предлагает объединение партий. По его словам, «Наследие» открыто к сотрудничеству как с парламентскими, так и с внепарламентскими силами.

Отметим, что на съезде в воскресенье Раффи Ованнисян вновь был избран председателем партии «Наследие».