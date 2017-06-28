«Елк» сделает все, чтобы сорвать план Сержа Саргсяна стать премьер-министром

Оппозиционный блок «Елк» («Выход») сделает все, чтобы сорвать план президента страны Сержа Саргсяна по продлению своей власти уже в качестве премьер-министра после истечения президентских полномочий в апреле 2018 года.

Депутат парламентской фракции блока «Елк», бывший премьер-министр Арам Саргсян в беседе с Радио Азатутюн заверил, что при необходимости они готовы мобилизовать народ с целью срыва плана Сержа Саргсяна.

«Блок «Елк» против того, чтобы в Армении подобное имело место, и мы должны использовать все доступные нам средства, чтобы предотвратить подобное развитие событий», - сказал Саргсян.

На вопрос, если общественность будет готова, предпримут ли они меры в направлении срыва планов Сержа Саргсяна по продлению своей властм, Арам Сарсгян ответил: «Однозначно да, потому что я считаю, что это действительно очень дорого обойдется нашей стране, это будут годы стагнации, безнадежности, и нужно сделать все возможное и по возможности без серьезных потрясений, чтобы предотвратить подобное развитие событий».

Отметим, что на прошлой неделе в своем выступлении лидер фракции «Елк» Никол Пашинян, обращаясь к планам Сержа Саргсяна по продлению своей власти уже на посту премьера, подчеркнул, что Республиканская партия отступится от этого шага, если увидит, что народ готов выйти на улицы.

«Мяч находится на половине поля общественности, и этот сценарий будет провален только в одном случае, если Республиканская партия увидит, что народ, часть которого пусть и пошла и проголосовала в пользу Республиканской партии за взятку, все же выйдет на улицы и не допустит этот позорный процесс», - сказал Пашинян.

Арам Саргсян убежден, что общественность не хочет, чтобы Армения уподобилась Казахстану или Азербайджану. По словам оппозиционного деятеля, если Серж Саргсян пойдет на этот шаг, это будет плохо воспринято также международным сообществом.

«Я очень хочу, чтобы это понял Серж Саргсян», - сказал бывший премьер-министр.

На замечание о том, что ничего незаконного в этом нет: Республиканская партия говорит, что получила вотум доверия народа сроком на пять лет и сама будет решать, кто станет премьер-министром, и они решают, что им будет лидер их партии Серж Саргсян, а также на вопрос, что может противопоставить этому общественность, в конце концов, именно эта общественность пошла и так проголосовала, Арам Саргсян ответил: «Во-первых, голоса были отданы за 10 тысяч драмов, а не за Республиканскую партию, и мы продолжим это утверждать с любой трибуны, это очевидно, об этом говорим не только мы, об этом также говорят европейские послы. Очевидно, что у нашей общественности, а также у сегодняшнего парламента и Республиканской партии есть дефицит легитимности. В случае, если Серж Саргсян вновь станет руководителем страны, этот дефицит увеличится еще больше. То есть, люди начнут думать, что нет никакой надежды на какие-либо изменения».

На вопрос, считает ли он, что Серж Саргсян пойдет на этот шаг, Арам Саргсян ответил: «Я бы очень хотел, чтобы не пошел, очень хотел бы думать, что он понимает, что это неправильный шаг, что в его биографии после 1 марта это будет столь же грубой ошибкой».

Кстати, лидер партии «Наследие» Раффи Ованнисян на днях не исключил, что решение Сержа Саргсяна стать премьер-министром может стать поводом для начала уличных протестов, что в свою очередь, возможно, приведет к «бархатной революции».

Ованнисян в связи с этим призвал оппозиционные силы к сотрудничеству и борьбе против этих планов Сержа Саргсяна.

На вопрос, будет ли «Елк» сотрудничать в этом вопросе с «Наследием», Арам Саргсян ответил, что сначала нужно сделать некоторые уточнения, в частности, возможно ли, что в ходе бархатной революции Раффи Ованнисян вновь решит пойти молиться Богу, как он это сделал после президентских выборов 2013 года, когда тысячи протестующих собрались на простекте Баграмяна в Ереване.

«Лидер «Наследия» сказал, что предпочел сделать это, чтобы не пролилась ничья кровь. Бархатные революции всегда содержат в себе этот риск. Что если вновь возникнет подобная ситуация, и он вновь предпочтет обратиться к Богу, а не добиваться изменений?» - в беседе с Радио Азатутюн сказал Арам Саргсян.

Добавим, что член правящей партии, министр юстиции Давид Арутюнян сегодня с иронией воспринял утверждения оппозиционеров о том, что решение Сержа Саргсяна стать в 2018 году премьер-министром может стать причиной восстания народа.

«Я не хочу делать прогнозов, но относительно первой части должен выразить свою радость, потому что на протяжении многих лет говорящие о бархатной революции заявляли, что она не сегодня завтра произойдет, а сейчас они хотя бы на несколько месяцев ее откладывают, что можно приветствовать», - сказал Арутюнян.