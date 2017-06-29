Оппозиционеры не исключают, что власти могут отказаться от подписания соглашения Армения-ЕС

Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян не дал конкретного ответа на вопрос о том, возможно ли, что по причине внешнего вмешательства соглашение Евросоюз-Армения не будет подписано. Он лишь сказал: поживем - увидим.

Вопрос задал секретарь парламентской фракции блока «Царукян» Ваге Энфиаджян, который также напомнил замглаве МИД, что в 2013 году официальный Ереван не подписал Соглашение об ассоциации с ЕС, переговоры вокруг которого велись 3,5 года. Из неожиданного заявления президента Армении Сержа Саргсяна, сделанного им в Москве после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, граждане Армении тогда узнали, что принято решение присоединиться к инициированному Россией Таможенному союзу.

Теперь ЕС и Армения для углубления отношений парафировали другое - всеобъемлющее рамочное соглашение. Ожидается, что стороны подпишут его в ноябре в Брюсселе.

«Да, подписание планируется осенью. О результатах мы поговорим в следующем году», - сказал Шаварш Кочарян.

Оппозиционеры не исключают, что власти Армении могут отказаться от подписания этого соглашения с Евросоюзом, считая неслучайной жесткую реакцию армянских должностных лиц на заявления посла ЕС в Армении Петра Свитальского.

Напомним, глава делегации Евросоюза в Армении Петр Свитальский подверг критике избирательные процессы в Армении. Он предложил изменить состав Центральной избирательной комиссии, сделать ее «заслуживающей доверия», включив в нее представителей гражданского общества. Посол ЕС также говорил о недостаточной независимости судебной системы, коснулся эффективности рейтинговой системы на выборах.

В ответ, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов призвал европейского дипломата «не вмешиваться во внутренние дела страны».

Шаварш Кочарян считает, что любое предложение нужно обсудить: «Он [посол ЕС] сказал очень простые вещи, чтобы в избирательные процессы в составе комиссий был вовлечен общественный сектор, если я правильно помню. Мы это обсуждаем. На мой взгляд, да, общественный сектор должен иметь дополнительные рычаги, но не путем включения в состав комиссий, а рычаги контроля. Потому что общественный сектор – это сотни общественных организаций. Какую из них нужно привлечь, по какому принципу? … Думаю, здесь больше может быть вопрос злоупотреблений. Любое предложение нужно обсудить, посмотреть, приемлемо оно или нет. И обсудить это с авторами предложения».

Сегодня на совместном заседании постоянных парламентских комиссий по европейской интеграции и финансово-кредитным вопросам замглавы МИД Шаварш Кочарян заявил, что в прошлом году ЕС выделил 27,5 млн евро, из которых 7 млн – на организацию выборов.

На прошлой неделе стало известно, что в Азербайджан поступила очередная партия российского оружия. Журналисты спросили Кочаряна, не является ли это поражением дипломатии Армении. Заместитель министра иностранных дел ответил: «В вопросах безопасности мы, в первую очередь, должны полагаться на свои силы. Это раз. Во-вторых, не нужно иметь излишних ожиданий. Конечно, Россия – наш союзник, но излишние ожидания могут привести к совершенно иному… И исходя из этой реальности мы должны строить нашу внешнюю политику как с Россией, так и с другими партнерами».

Говоря о возможности возобновления войны с Азербайджаном, дипломат подчеркнул: «Мы всегда должны быть готовы к самым авантюристским шагам нашего соседа».

Для достижения прогресса в переговорном процессе по карабахскому урегулированию, по мнению Шаварша Кочаряна, должна быть соответствующая атмосфера. «О каком прогрессе за столом переговоров может идти речь, когда стреляют и организуют провокации?» - заявил замглавы МИД Армении.