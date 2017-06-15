Правящая партия Армении призывает посла ЕС не вмешиваться во внутренние дела страны

Пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов призывает посла Европейского союза сохранять политкорректность и не вмешиваться в вопросы внутренней повестки дня страны.

Вице-спикер парламента Шармазанов также напомнил Петру Свитальскому, что Армения является суверенной страной.

Отметим, что на сегодняшней конференции по подведению итогов выборных процессов, организованной Советом Европы, глава делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальксий заявил, что в состав занимающейся организацией выборов Центральной избирательной комиссии должны быть внесены изменения. По словам посла, необходимо включить в состав ЦИК представителей гражданского общества. Свитальский также заявил, что, как и во всем мире, власти в Армении пытаются привести Избирательный кодекс в соответствие со своими интересами.

В интервью Радио Азатутюн Шармазанов сказал: «Мы признаем, что наши партнеры из ЕС могут вносить предложения, высказывать оценки, но правильнее, когда эти предложения делаются более корректно, более дипломатическим языком. Иногда люди, возможно, забывают, что Армения является суверенной страной, и вопросы о составе Центральной избирательной комиссии, рейтинговой системе, выборах являются монополией исключительно политических сил Республики Армения, политических сил, представленных в Национальном собрании».

Имея в виду тот факт, что ЕС выделил миллионы долларов на проведение более свободных, справедливых и вызывающих доверие выборов в Армении, пресс-секретарь РПА, тем не менее, подчеркнул: «Это не тот вариант, когда кто платит, тот и музыку заказывает. Европейский союз поддерживает нас, чтобы у нас развивалась демократия, и мы очень благодарны Европейскому союзу за то, что на протяжении многих лет он поддерживает развитие демократии в Армении. Это другой вопрос, речь о частных оценках, которые не входят в компетенцию данного лица, а находятся в компетенции Национального собрания. Не в компетенции власти, а в компетенции политических сил, представленных в Национальном собрании. Вопрос изменений, связанных с ЦИК, является нашим внутренним делом, и мы просим наших партнеров, которых очень уважаем, сохранять политкорректность и не вмешиваться в вопросы внутренней повестки дня».

Между тем, депутат от оппозиционной парламентской фракции блока «Царукян» Наира Зограбян не считает слова посла ЕС вмешательством во внутренние дела, а больше видит в них обеспокоенность.

«Я придаю большое значение конкретно работе Свитальского в деле предотвращения коррупции и утверждения свободной избирательной системы в нашей стране. Я здесь вижу позицию обеспокоенного посла», - заявила Зограбян.