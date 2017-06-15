Посол ЕС предлагает изменить состав ЦИК, сделав его «заслуживающим доверия»

По мнению руководителя делегации Евросоюза в Армении, посла Петра Свитальского, состав Центральной избирательной комиссии, занимающейся организацией выборов в Армении, должен быть изменен. По словам посла, необходимо включить в комиссию также представителей гражданского общества.

Свитальский сегодня на организованной Советом Европы конференции, подводящей итоги избирательных процессов, также заявил, что, как и во всем мире, в Армении власть пытается привести Избирательный кодекс в соответствие со своими интересами.

«Однако в мире Избирательный кодекс не становится разделяющим вопросом, я хотел бы, чтобы то же самое было и в Армении. Мой совет: улучшите Избирательный кодекс. Как показали выборы, ему есть куда совершенствоваться. Для армян важно доверие к институтам. Вообще, для армян в особенности важна Центральная избирательная комиссия.

Я высоко ценю работу ЦИК, однако эта структура должна пользоваться большим общественным доверием. Речь идет о восприятии. Я думаю, что состав ЦИК должен быть расширен, в нее должны быть включены представители гражданского общества. Мой совет армянам: думайте, как сделать ЦИК заслуживающей доверия. Если комиссия хочет, чтобы общественность ей доверяла, она должна быть заслуживающей доверия структурой», - сказал посол ЕС.

Свитальский добавил, что в ходе обсуждения проекта Избирательного кодекса Армении был зарегистрирован довольно большой успех, когда оппозиция и власть решили сесть за стол и обсудить вопросы. Тем не менее он заметил: «Консенсус вокруг Избирательного кодекса включал ограниченное число пунктов этого кодекса. Были пункты, которые не были приняты. Речь идет о так называемых рейтинговых списках. В Армении должны решить, сработали эти списки или нет. Давайте не подаваться иллюзиям, это довольно серьезная проблема. Все стороны должны пойти на компромисс, чтобы найти решение. У меня есть собственное мнение об этом, я убежден, что все армяне должны обсудить этот вопрос».

По словам посла ЕС, никто не может сказать, что последние выборы в Армении были совершенными, что Армения достигла того уровня, тех стандартов демократии, к каким стремится.

«Это все еще процесс. Мы можем сказать, что мы уже почти на полпути. Потребовалось 25 лет, чтобы пойти к этой цели. Я знаю, какие внутренние и внешние факторы сформировали этот путь, довольно долгий, по сравнению с другими странами, по сравнению со странами бывшего СССР. Мы также можем оценить этот путь положительно, по сравнению с другими странами. Это пусть оценят историки.

Следующие общегосударственные выборы будут нескоро, меня здесь не будет, многих экспертов здесь не будет, наверное, многие вещи будут забыты», - также сказал Свитальский, выразив надежду на то, что через 2-3 года, когда подойдет время для следующих выборов в Армении, в стране уже произойдут значительные изменения.

Петр Свитальский сегодня в своей речи говорил также о правоохранительной системе Армении, отметив, что если правоохранительные органы не рассматриваются как независимые и нейтральные, то они никогда не смогут убедить людей, что действуют в интересах общественности. «Хотя правоохранительная система является составной частью государства, она не должна восприниматься как система, служащая интересам политической элиты. Общественное восприятие нужно изменить», - сказал глава делегации ЕС в Армении.

По его мнению, на избирательных участках выборы прошли справедливо, однако следует обратить внимание на то, «что происходило за их пределами». «Мы знаем о случаях подкупа голосов, раздачи взяток, угроз, направленного голосования. Была даже одна фотография, на которой были запечатлены врачи, голосующие вместо больных в медицинских учреждениях. Быть может, это незначительные явления, но оказывающие влияние. В СМИ были публикации о том, какой моральный кризис царит в школах: случаи раздачи денег, люди подверглись избиению, вообще - позорные случаи. Сотрудники частных предприятий удостоились хамского обращения с целью принести голоса», - сегодня на конференции заявил Петр Свитальский.

«Порой есть сложности, связанные с раскрытием подобных фактов в уголовных делах. Между тем, эти факты очевидны. Я думаю, что будут приложены усилия с тем, чтобы подобные явления были искоренены», - также сказал посол, подчеркнув, что армяне нуждаются в глубокой демократии.

«Армяне генетически хотят свободы и достаточно храбры, чтобы бороться за свою свободу. Я настроен оптимистично в вопросе будущего Армении. Демократия здесь созреет, и Армения будет иметь эффективно действующую избирательную систему», - заключил свою речь глава делегации ЕС.

Организованная Советом Европы конференция под названием «Избирательные процессы в Армении: извлеченные уроки и последующие шаги» сегодня прошла в рамках программы «Долгосрочная электоральная поддержка заинтересованным сторонам, связанным с выборами в Армении». На конференции, организованной при финансовой поддержке Евросоюза, присутствовал также председатель Центральной избирательной комиссии Армении Тигран Мукучян.

Как подчеркнул глава делегации ЕС в Армении, участие председателя ЦИК в этой конференции показывает готовность властей к тому, чтобы демократические стандарты с успехом внедрялись в Армении