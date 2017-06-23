Азербайджан опровергает информацию о диверсии

Министерство обороны Азербайджана сегодня в полдень распространило сообщение, в котором опровергло информацию о вчерашнем диверсионном нападении.

Между тем, как сообщил Радио Азатутюн пресс-секретарь Армии обороны Нагорного Карабаха Сенор Асратян, вооруженные силы Азербайджана вынесли из нейтральной зоны трупы своих четверых военнослужащих, погибших в результате предпринятого вчера в направлении Карабаха диверсионного нападения.

Согласно Министерству обороны Нагорного Карабаха, в ночь на 22 июня азербайджанский спецназ предпринял попытку диверсионного проникновения на линии соприкосновения войск Нагорного Карабаха и Азербайджана. Вооруженные силы НК утверждают, что попытку диверсионного нападения удалось пресечь в том числе благодаря высокой тактической подготовке и надлежащему техническому оснащению позиций

«Несшие боевое дежурство подразделения Армии обороны, благодаря высокой тактической подготовке и надлежащему техническому оснащению позиций вовремя зафиксировали продвижение диверсионной группы и отбросили ее на исходные позиции. Потери противника составили как минимум, четыре человека», - заявило накануне военное ведомство Карабаха.

Также отмечалось, что в ходе пресечения попытки проникновения Армия обороны Нагорного Карабаха потерь не понесла.

По утверждению Армии обороны Карабаха, азербайджанская сторона оставила близ армянских позиций личное снаряжение спецназовцев, фотографии которого Минобороны Карабаха опубликовало.

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян отметил, что запечатленное на снимках оружие – это стандартное оружие отряда спецназначения: «Политическое руководство Азербайджана может, конечно, отрицать и, вероятно, будет отрицать это, но оно очень хорошо понимает, что этот бронежилет, этот шлем и это оружие зарегистрированы под специальным номером».

Минувшей ночью ситуация на границе была относительно спокойной. Пока неясна судьба 43-летнего гражданина Армении Завена Карапетяна, два дня назад попавшего в азербайджанский плен. В армянском офисе Международного комитета Красного Креста Радио Азатутюн сообщили, что встретиться с Карапетяном пока не удается. Диалог с государственными структурами Азербайджана продолжается.