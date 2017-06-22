МО НК: Азербайджан предпринял попытку диверсии и потерял как минимум 4 человек

В ночь на 22 июня азербайджанский спецназ предпринял попытку диверсионного проникновения на линии соприкосновения войск Нагорного Карабаха и Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорного Карабаха.

«Несшие боевое дежурство подразделения Армии обороны, благодаря высокой тактической подготовке и надлежащему техническому оснащению позиций вовремя зафиксировали продвижение диверсионной группы и отбросили ее на исходные позиции. Потери противника составили как минимум, четыре человека», - заявляет военное ведомство Карабаха, отмечая, что азербайджанская сторона оставила близ армянских позиций личное снаряжение спецназовцев.

В ходе пресечения попытки проникновения Армия обороны Нагорного Карабаха потерь не понесла.

«Оперативная обстановка на передовой продолжает оставаться под полным контролем ВС Арцаха», - подчеркивается в сообщении.