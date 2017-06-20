Свитальский: Армяне очень хорошо понимают, что угрозы суверенитету скрыты в другом месте

«Я рад, что армяне очень хорошо понимают, что угрозы суверенитету Армении скрыты в другом месте, а не в нашем дружеском содействии», - заявил сегодня руководитель делегации Евросоюза в Армении, посол Петр Свитальский, отвечая на прозвучавшую на прошлой неделе критику представителей властей Армении, заявивших, что посол ЕС пытается вмешаться во внутренние дела Армении.

«Я сам родом из страны, которая очень чувствительна к вмешательству в вопросы, относящихся к суверенитету, мы живем во взаимосвязанном мире, мы должны признать, что существует механизмы, конвенции, соглашения, рабочие договоренности, которые дают возможность другим высказывать свое мнение о том, что происходит в той или иной стране. И я очень рад, что армяне благодаря своей диаспоре, космополитичному мировоззрению очень хорошо понимают, что угрозы суверенитету скрыты в другом месте, а не в нашем дружеском содействии», - сказал Свитальский.

Посол Евросоюза на прошедшей на прошлой неделе конференции озвучил жесткую оценку относительно избирательных процессов в Армении, предложив изменить состав Центральной избирательной комиссии, сделать ее «заслуживающей доверия» с привлечением представителей гражданского общества, говорил о недостаточной независимости судебной системы, коснулся эффективности рейтинговой системы на выборах.

Уже сегодня Свитальский подчеркнул, что «в мнении, озвученном им в дружеском духе» на конференции, не было ничего нового, те же точки зрения ЕС высказывал и в своих предыдущих заявлениях, в рабочих пресс-релизах и в официальных оценках наблюдателей, в том числе от Европейского парламента.

«Есть вопросы, по которым Евросоюз не только имеет право, но и обязан говорить, и мы всегда это делаем, потому что наши армянские партнеры приняли определенные договоренности относительно нашей вовлеченности. Многие вопросы вытекают из подписанного между Арменией и Евросоюзом соглашения о финансировании. Что это означает? Когда между двумя сторонами есть соглашение, это не только наше право как стороны соглашения, но и наше обязательство говорить об этом. К этому кругу вопросов, к примеру, относятся борьба с коррупцией, вопросы прав человека, верховенства закона», - подчеркнул посол ЕС в Армении.