Представители гражданского общества не уверены, что новый антикоррупционный орган будет действовать независимо

Обсужденный в четверг в правительстве пакет законопроектов о внесении изменений и дополнений в закон РА «Об органе по вопросам предотвращения коррупции» и в смежные законы отражает исключительно точку зрения правительства.

Такого мнения придерживается «Антикоррпупционная коалиция организаций гражданского общества». Хотя коалиция и участвовала в разработке проекта, однако она утверждает, что в представленный вариант их предложения включены не были.

Председатель «Армянской ассоциации юристов», входящей в антикоррупционную коалицию, Карен Задоян сказал, что окончательный проект документа был разработан созданной по поручению президента рабочей группой, и в обсуждениях этого проекта гражданское общество не участвовало.

Заместитель председателя НС, бывший министр юстиции Арпине Ованнисян, которая является соавтором вышеупомянутого проекта закона, на это возразила: «Мы выслушали общественное мнение, мы знакомы с этим мнением, они также участвовали в обсуждении. После того этапа, в котором они участвовали, проводились лишь работы по технической разработке».

Орган по вопросам предотвращения коррупции будет создан на базе Комитета по этике высокопоставленных должностных лиц. С 2018 года ему будет предоставлен статус автономного органа. Проект предусматривает декларирование имущества также следователями, прокурорами и лицами, вовлеченными в сферу государственных закупок.

Хотя общественные организации выступают за предоставление широких полномочий этому органу, призванному бороться с коррупцией, однако они ставят под сомнение гарантии независимости его формирования. Состав комиссии будет избиратель парламент. По мнению эксперта Антикоррупционного центра «Транспаренси интернешнл» Эрикназ Тигранян, для гарантирования независимости комиссии при ее формировании нужно исключить возможное влияние какого-либо государственного органа.

В 2015 году по инициативе тогдашнего премьер-министра Овика Абрамяна был создан Совет по борьбе с коррупцией, который возглавлял сам премьер. По мнению правозащитников, этот Совет, как и ранее созданные аналогичные структуры, не действовал согласно декларированной цели, а больше носил показной характер. В качестве доказательства этого указывалось на неадекватную реакцию Совета на сообщения в прессе о фактах коррупции.