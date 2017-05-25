Будет создан орган по вопросам предупреждения коррупции

Исполняющий обязанности министра юстиции Артур Ованнисян сегодня на заседании правительства Армении представил на утверждение пакет законопроектов о внесении изменений и дополнений в закон РА «Об органе по вопросам предотвращения коррупции» и в смежные законы.

Как сообщает пресс-служба Минюста, Артур Ованнисян заявил, что на базе Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц планируется создать орган, который будет осуществлять функции по предупреждению коррупции, в том числе по соблюдению требований этики, столкновения интересов, несовместимости и других ограничений, применяемых в отношении должностных лиц и госслужащих, реализации систем декларирования активов, доходов и интересов, повышению публичного информирования.

«Орган по вопросам предупреждения коррупции будет также наделен необходимым инструментарием и рычагами. Одним из важнейших элементов этого инструментария будет право применять санкции. Кроме того, в случае нарушения требований, связанных с декларированием, орган сразу же будет применять санкции», - сказал и.о. министра юстиции.

В 2015 году по инициативе тогдашнего премьер-министра Овика Абрамяна был создан Совет по борьбе с коррупцией, который возглавлял сам премьер. По мнению правозащитников, этот Совет, как и ранее созданные аналогичные структуры, не действовал согласно декларированной цели, а больше носил показной характер. В качестве доказательства этого указывалось на неадекватную реакцию Совета на сообщения в прессе о фактах коррупции.