Минобороны Армении: Процесс установки устройств видеонаблюдения на границе продолжается

После апрельской войны 2016 года с целью повышения безопасности на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения и на армяно-азербайджанской границе устанавливаются устройства видеонаблюдения. Однако Министерство обороны Армении не отказывается и от применения с этой целью консервных банок, поскольку, по словам начальника управления по оборонной политике Минобороны РА Левона Айвазяна, эта мера считается эффективной.

«Эта мера хоть и примитивна, но могу сказать, что эффективна. Если это работает, если приносит пользу, то наряду с современными технологиями могут быть и такие средства, в некоторых местах они необходимы», - отметил Айвазян.

А вчера начальник Генштаба ВС Армении Мовсес Акопян провел совещание и поручил руководящим чиновникам ВС сосредоточить усилия на обеспечении безопасности военнослужащих на позициях.

По словам начальника Управления по оборонной политике, устройства видеонаблюдения в данный момент установлены на некоторых участках границы, и этот процесс не завершен. Айвазян заявил, что уже проделана огромная работа, в основном подобные устройства установлены на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения. «Это в несколько раз увеличило наши возможности по контролю за линией соприкосновения, слежению за перемещениями противника», - сказал он.

После относительного затишья в последние дни минувшая ночь на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения вновь была напряженной. Согласно сообщению Минобороны Нагорного Карабаха, ВС Азербайджана применили пушки и минометы, в восточном и северо-восточном направлении было выпущено 18 снарядов.

По словам Левона Айвазяна, обострение ситуации не решает военную задачу. По мнению чиновника, азербайджанская сторона таким образом пытается привлечь внимание международного сообщества к проблеме.

Министерство обороны Армении приветствует сделанное на днях сопредседателями ОБСЕ заявление, в котором те указали на то, что ситуацию обострил Азербайджан. «Я считаю, что будет еще много подобных адресных заявлений, которые будут призывать руководство соседнего государства воздерживаться от подобных действий», - сказал Левон Айвазян.

«Согласно информации, полученной из нескольких достоверных источников, 15 мая вооруженные силы Азербайджана выпустили ракету, нанеся удар по военной технике, находящейся по ту сторону линии соприкосновения. 16-17 мая армянские вооруженные силы нанесли ответные удары минометным огнем различного калибра. Эти действия обеих сторон представляют собой значительные нарушения режима прекращения огня и вызывают тревогу», - отметили посредники в заявлении, которое армянские политологи назвали «беспрецедентным».