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Жизнь кандидата в фотографиях: Владимир Зеленский

Украинский комик Владимир Зеленский, согласно опросам, имеет самые большие шансы попасть во второй тур на президентских выборах. Его сценические роли, семейные фотографии и кадры предвыборной кампании – в этой фотогалерее.
Зеленский начинал карьеру в популярной команде КВН &quot;95-й квартал&quot;. Этот снимок сделан в Донецке 19 декабря 2006 года &nbsp;
1 Зеленский начинал карьеру в популярной команде КВН "95-й квартал". Этот снимок сделан в Донецке 19 декабря 2006 года
 
С одной из участниц показа мод Ukrainian Fashion Week, проведенного совместно с фондом &quot;Анти-СПИД&quot;. 16 октября 2007 года
2 С одной из участниц показа мод Ukrainian Fashion Week, проведенного совместно с фондом "Анти-СПИД". 16 октября 2007 года
Владимир Зеленский (справа) и Евгений Кошевой во время съемок программы &quot;Вечерний квартал. С Новым годом!&quot;. Киев, 11 декабря 2008 года&nbsp;
3 Владимир Зеленский (справа) и Евгений Кошевой во время съемок программы "Вечерний квартал. С Новым годом!". Киев, 11 декабря 2008 года 
В роли Наполеона во время съемок 3D-комедии российского режиссера Марюса Вайсберга &quot;Ржевский против Наполеона&quot;. Киев, 1 сентября 2010 года
4 В роли Наполеона во время съемок 3D-комедии российского режиссера Марюса Вайсберга "Ржевский против Наполеона". Киев, 1 сентября 2010 года

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