Ссылки доступа
Перейти к основному содержанию
Перейти к основной навигации
Перейти к поиску
toggle search input
toggle main navigation
Все сайты Радио Азатутюн
Вход / Регистрация
Հայ
Eng
РУС
Поиск
Поиск
Поиск
Главная
Новости
Политика
Общество
Экономика
Регион
Карабах
Культура
Спорт
Архив
Вход / Регистрация
Еще
Հայերեն
English
Русский
Поиск
Поиск
Предыдущий
Следующий
Breaking News
Фото
Жизнь кандидата в фотографиях: Владимир Зеленский
Март 31, 2019
Украинский комик Владимир Зеленский, согласно опросам, имеет самые большие шансы попасть во второй тур на президентских выборах. Его сценические роли, семейные фотографии и кадры предвыборной кампании – в этой фотогалерее.
1
Зеленский начинал карьеру в популярной команде КВН "95-й квартал". Этот снимок сделан в Донецке 19 декабря 2006 года
2
С одной из участниц показа мод Ukrainian Fashion Week, проведенного совместно с фондом "Анти-СПИД". 16 октября 2007 года
3
Владимир Зеленский (справа) и Евгений Кошевой во время съемок программы "Вечерний квартал. С Новым годом!". Киев, 11 декабря 2008 года
4
В роли Наполеона во время съемок 3D-комедии российского режиссера Марюса Вайсберга "Ржевский против Наполеона". Киев, 1 сентября 2010 года
Загрузить еще
Жизнь кандидата в фотографиях: Владимир Зеленский
Смотрите комментарии
Facebook Forum
Категории
Видео
"Проиграли идиоты из команды Порошенко". ТВ в России о выборах в Украине
Неделя: обойдутся ли выборы президента Украины без вмешательства Кремля
Детали: как сварщик стал лучшим другом слонов
Еще
Back to top
XS
SM
MD
LG
Facebook Forum