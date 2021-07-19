Сибирский ледяной пляж в Якутии – одна из самых интересных достопримечательностей России. Он также известен как ледник Булуус. Благодаря удачному географическому положению и вечной мерзлоте местность остается замороженной круглый год, что в летние месяцы привлекает усталых от жары жителей Якутии и туристов из дальних стран.
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