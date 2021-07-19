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Ледяной пляж Якутии: убежище от жары в самом холодном регионе России (фотогалерея)

Сибирский ледяной пляж в Якутии – одна из самых интересных достопримечательностей России. Он также известен как ледник Булуус. Благодаря удачному географическому положению и вечной мерзлоте местность остается замороженной круглый год, что в летние месяцы привлекает усталых от жары жителей Якутии и туристов из дальних стран.

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Женщина идет по поверхности ледника, площадь которого составляет более 1000 гектаров. Лед не тает даже в очень жаркое лето
1 Женщина идет по поверхности ледника, площадь которого составляет более 1000 гектаров. Лед не тает даже в очень жаркое лето
Вид сверху на ледник Булуус. Он расположен в глубокой долине, примерно в 100 км от Якутска, в окружении сосновых лесов и зеленых лугов
2 Вид сверху на ледник Булуус. Он расположен в глубокой долине, примерно в 100 км от Якутска, в окружении сосновых лесов и зеленых лугов
Ледник озера Булуус является туристической достопримечательностью региона
3 Ледник озера Булуус является туристической достопримечательностью региона
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