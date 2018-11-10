Первая мировая война: сцены жизни и смерти

В 11 часов 11 ноября 1918 года во Франции – в 11 утра одиннадцатого дня месяца – замолчали ружья Первой мировой войны. После более чем четырех лет жестокой войны и более 16 миллионов смертей военных и гражданских начали действовать условия общего перемирия. Война изменила карты, представила ужасные методы ведения войны и изменила геополитический баланс сил, покончив с империями и создав на этих территориях ряд независимых государств в Европе. Эти фотографии отражают человеческую плату за то, что позже назвали «войной, чтобы закончить все войны».

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