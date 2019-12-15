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Лучшие фото 2019 года журналистов RFE/RL
Декабрь 15, 2019
Каким запомнили 2019 год журналисты и фоторепортеры медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода
1
Украинские солдаты отмечают четвертую годовщину обороны Донецкого аэропорта. Киев, 20 января 2019 года. (Serhii Nuzhnenko, RFE/RL)
2
Эксперты исследуют место взрыва автомобиля в Подгорице, Черногория, 3 февраля 2019 года. (Savo Prelević, RFE/RL)
3
Женщина у памятника погибшим во время революции 2014 года на Аллее героев Небесной сотни в Киеве, Украина, 18 февраля 2019 года. (Serhii Nuzhnenko, RFE/RL)
4
Суперлуна и монумент независимости в Алматы, Казахстан, 19 февраля 2019 года, (Pyotr Trotsenko, RFE/RL)
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Лучшие фото 2019 года журналистов RFE/RL
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