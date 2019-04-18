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Фото

Лучшие кадры планеты

Фотографы Джон Мур (Getty) Питер Тен Хупен (Agence Vu/Civilian Act) стали победителями World Press Photo. Мур получил награду за фото плачущей девочки на границе США и Мексики, Хупен — за снимок каравана мигрантов.

World Press Photo — это независимая некоммерческая организация, которая занимается поддержкой фотожурналистики. В этом году в конкурсе участвовало 78,8 тыс. снимков 4738 фотографов. Победителей престижного международного конкурса объявили 11 апреля.

Вот подборка лучших фотографий планеты.
Иллюстрация человеческой жестокости: лягушек с&nbsp;отрубленными лапками выбрасывают обратно в&nbsp;воду. Ковасна, Румыния, апрель 2018&nbsp;года. World Press Photo, номинация &laquo;Природа&raquo;, первая премия, фотограф&nbsp;&mdash; Бенс Мэйт
1 Иллюстрация человеческой жестокости: лягушек с отрубленными лапками выбрасывают обратно в воду. Ковасна, Румыния, апрель 2018 года.
World Press Photo, номинация «Природа», первая премия, фотограф — Бенс Мэйт
Двухлетняя девочка из&nbsp;Гондураса плачет, ее&nbsp;мать обыскивают на&nbsp;мексиканской границе. Беженцы намеревались перебраться в&nbsp;США. Снимок сделан 12&nbsp;июня 2018&nbsp;года. Победитель World Press Photo&nbsp;&mdash; Джон Мур, Getty Images.
2 Двухлетняя девочка из Гондураса плачет, ее мать обыскивают на мексиканской границе. Беженцы намеревались перебраться в США. Снимок сделан 12 июня 2018 года.
Победитель World Press Photo — Джон Мур, Getty Images.
Мигранты бегут за&nbsp;грузовиком, водитель которого готов их подвезти. Окрестности Тапанатепека (Мексика), 30&nbsp;октября 2018&nbsp;года. World Press Photo, номинация &laquo;Фоторепортаж года&raquo;, победитель&nbsp;&mdash; Питер Тен Хупен, Agence Vu/Civilian Act
3 Мигранты бегут за грузовиком, водитель которого готов их подвезти. Окрестности Тапанатепека (Мексика), 30 октября 2018 года.
World Press Photo, номинация «Фоторепортаж года», победитель — Питер Тен Хупен, Agence Vu/Civilian Act
Женщина возле продуктового магазина в&nbsp;деревне Аззан, Йемен. Деревня находилась под контролем боевиков &laquo;Аль-Каиды&raquo;, район освободили в&nbsp;декабре 2017&nbsp;года. World Press Photo, &laquo;Главные новости&raquo;, номинация &laquo;Истории&raquo;. Фото Лоренцо Туньоли, The Washington Post
4 Женщина возле продуктового магазина в деревне Аззан, Йемен. Деревня находилась под контролем боевиков «Аль-Каиды», район освободили в декабре 2017 года.
World Press Photo, «Главные новости», номинация «Истории». Фото Лоренцо Туньоли, The Washington Post

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