Лучшие кадры планеты

Фотографы Джон Мур (Getty) Питер Тен Хупен (Agence Vu/Civilian Act) стали победителями World Press Photo. Мур получил награду за фото плачущей девочки на границе США и Мексики, Хупен — за снимок каравана мигрантов.



World Press Photo — это независимая некоммерческая организация, которая занимается поддержкой фотожурналистики. В этом году в конкурсе участвовало 78,8 тыс. снимков 4738 фотографов. Победителей престижного международного конкурса объявили 11 апреля.



Вот подборка лучших фотографий планеты.

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