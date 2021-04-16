Лучшие фото года по версии World Press Photo 2021

2 Снимок из фоторепортажа "Хабиби". Костюм Наэля аль-Баргути висит в его спальне в палестинской деревне Кобар (17 августа 2015). Аль-Баргути арестовали в 1978 году за участие в антиизраильской операции, в которой погиб один израильтянин. Аль-Баргути вышел из тюрьмы в 2011 году и женился, но в 2014-м его повторно арестовали и приговорили к пожизненному заключению. Его супруга Иман Нафи хранит все его вещи на своих местах. Аль-Баргути провел более 40 лет в тюрьме, дольше всех палестинских заключенных в израильских тюрьмах.



Фоторепортаж года, автор – Антонио Фаччилонго