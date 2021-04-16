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Фото

Лучшие фото года по версии World Press Photo 2021

Объявлены победители World Press Photo – одной из самых престижных фотопремий мира. Главный приз получил датский фотограф за снимок из дома престарелых в Бразилии. Среди лучших фото года снимки, сделанные в России, Армении и Беларуси.
Медсестра обнимает 85-летнюю&nbsp;Розу Лузию Лунарди в доме престарелых в Сан-Паулу, Бразилия (5 августа 2020). Для Розы это первые объятия за пять месяцев. С марта 2020 года в Бразилии было запрещено навещать дома престарелых из-за пандемии COVID-19. Сотрудники домов должны были снизить физический контакт с жильцами до минимума.&nbsp;&quot;Штора для объятий&quot; в доме&nbsp;Viva Bem позволила людям снова обняться.&nbsp; Фотография года, автор &ndash; Мадс Ниссен
1 Медсестра обнимает 85-летнюю Розу Лузию Лунарди в доме престарелых в Сан-Паулу, Бразилия (5 августа 2020). Для Розы это первые объятия за пять месяцев. С марта 2020 года в Бразилии было запрещено навещать дома престарелых из-за пандемии COVID-19. Сотрудники домов должны были снизить физический контакт с жильцами до минимума. "Штора для объятий" в доме Viva Bem позволила людям снова обняться. 

Фотография года, автор – Мадс Ниссен
Снимок из фоторепортажа&nbsp;&quot;Хабиби&quot;.&nbsp;Костюм Наэля аль-Баргути висит в его спальне в палестинской деревне Кобар (17 августа 2015). Аль-Баргути арестовали в 1978 году за участие в антиизраильской операции, в которой погиб один израильтянин. Аль-Баргути вышел из тюрьмы в 2011 году и женился, но в 2014-м его повторно арестовали и приговорили к пожизненному заключению. Его супруга Иман Нафи хранит все его вещи на своих местах.&nbsp;Аль-Баргути провел более 40 лет в тюрьме, дольше всех палестинских заключенных в израильских тюрьмах. Фоторепортаж года, автор &ndash; Антонио Фаччилонго
2 Снимок из фоторепортажа "Хабиби". Костюм Наэля аль-Баргути висит в его спальне в палестинской деревне Кобар (17 августа 2015). Аль-Баргути арестовали в 1978 году за участие в антиизраильской операции, в которой погиб один израильтянин. Аль-Баргути вышел из тюрьмы в 2011 году и женился, но в 2014-м его повторно арестовали и приговорили к пожизненному заключению. Его супруга Иман Нафи хранит все его вещи на своих местах. Аль-Баргути провел более 40 лет в тюрьме, дольше всех палестинских заключенных в израильских тюрьмах.

Фоторепортаж года, автор – Антонио Фаччилонго
Арег на крыльце горящего дома в Нагорном Карабахе (25 ноября 2020). Некоторые жители сжигали свои дома до того, как эти территории переходили под контроль Азербайджана после подписания мирного соглашения в ноябре. Первое место в категории&nbsp;&quot;Новости&quot;, автор &ndash; Валерий Мельников
3 Арег на крыльце горящего дома в Нагорном Карабахе (25 ноября 2020). Некоторые жители сжигали свои дома до того, как эти территории переходили под контроль Азербайджана после подписания мирного соглашения в ноябре.

Первое место в категории "Новости", автор – Валерий Мельников
Мужчина и женщина спорят о сносе памятника, посвященного Прокламации об освобождении рабов Авраама Линкольна, в Вашингтоне, США (25 июня 2020).&nbsp; Первое место в категории&nbsp;&quot;Срочные новости&quot;, автор &ndash;&nbsp;Эвелин Хокстин
4 Мужчина и женщина спорят о сносе памятника, посвященного Прокламации об освобождении рабов Авраама Линкольна, в Вашингтоне, США (25 июня 2020). 

Первое место в категории "Срочные новости", автор – Эвелин Хокстин

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