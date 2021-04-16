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Фото
Лучшие фото года по версии World Press Photo 2021
Апрель 16, 2021
Объявлены победители World Press Photo – одной из самых престижных фотопремий мира. Главный приз получил датский фотограф за снимок из дома престарелых в Бразилии. Среди лучших фото года снимки, сделанные в России, Армении и Беларуси.
1
Медсестра обнимает 85-летнюю Розу Лузию Лунарди в доме престарелых в Сан-Паулу, Бразилия (5 августа 2020). Для Розы это первые объятия за пять месяцев. С марта 2020 года в Бразилии было запрещено навещать дома престарелых из-за пандемии COVID-19. Сотрудники домов должны были снизить физический контакт с жильцами до минимума. "Штора для объятий" в доме Viva Bem позволила людям снова обняться.
Фотография года, автор – Мадс Ниссен
2
Снимок из фоторепортажа "Хабиби". Костюм Наэля аль-Баргути висит в его спальне в палестинской деревне Кобар (17 августа 2015). Аль-Баргути арестовали в 1978 году за участие в антиизраильской операции, в которой погиб один израильтянин. Аль-Баргути вышел из тюрьмы в 2011 году и женился, но в 2014-м его повторно арестовали и приговорили к пожизненному заключению. Его супруга Иман Нафи хранит все его вещи на своих местах. Аль-Баргути провел более 40 лет в тюрьме, дольше всех палестинских заключенных в израильских тюрьмах.
Фоторепортаж года, автор – Антонио Фаччилонго
3
Арег на крыльце горящего дома в Нагорном Карабахе (25 ноября 2020). Некоторые жители сжигали свои дома до того, как эти территории переходили под контроль Азербайджана после подписания мирного соглашения в ноябре.
Первое место в категории "Новости", автор – Валерий Мельников
4
Мужчина и женщина спорят о сносе памятника, посвященного Прокламации об освобождении рабов Авраама Линкольна, в Вашингтоне, США (25 июня 2020).
Первое место в категории "Срочные новости", автор – Эвелин Хокстин
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Лучшие фото года по версии World Press Photo 2021
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