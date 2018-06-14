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Футбол без стадиона
Июнь 14, 2018
14 июня в России начинается Чемпионат мира по футболу 2018 года. Для детей, увлеченных игрой в футбол, нет необходимости в зеленом поле и стадионе со зрителями. Фотогалерея агентства Reuters.
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1
Дети играют в футбол в Бамако. Мали, 10 мая 2018 года.
2
Дети играют в футбол в одной из деревень Монголии. 12 мая 2018 года.
3
Дети играют в футбол на крыше гаража в Джакарте. Индонезия, 4 мая 2018 года.
4
Дети гоняют мяч по улицам Гаваны. Куба, 24 мая 2018 года.
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