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Футбол без стадиона

14 июня в России начинается Чемпионат мира по футболу 2018 года. Для детей, увлеченных игрой в футбол, нет необходимости в зеленом поле и стадионе со зрителями. Фотогалерея агентства Reuters.
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&nbsp;Дети играют в футбол в Бамако. Мали, 10 мая 2018 года.
1  Дети играют в футбол в Бамако. Мали, 10 мая 2018 года.
Дети играют в футбол в одной из деревень Монголии. 12 мая 2018 года.
2 Дети играют в футбол в одной из деревень Монголии. 12 мая 2018 года.
Дети играют в футбол на крыше гаража в Джакарте. Индонезия, 4 мая 2018 года.
3 Дети играют в футбол на крыше гаража в Джакарте. Индонезия, 4 мая 2018 года.
Дети гоняют мяч по улицам Гаваны. Куба, 24 мая 2018 года.
4 Дети гоняют мяч по улицам Гаваны. Куба, 24 мая 2018 года.

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