История перед глазами: 2017 год

10 фотографов, создавших самые сильные визуальные образы этого года.
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1
Взрыв на военном складе в украинской Калиновке, уничтоживший тонны боеприпасов. 27 сентября.
Фотограф агентства Reuters Глеб Гаранич с коллегой-оператором провели всю ночь за рулем и миновали несколько полицейских кордонов, чтобы выяснить, насколько близко можно подъехать к месту, откуда разлетаются ракеты по предрассветному небу. Ответ нашелся сам собой, когда «огромный кусок металлической трубы, похожий на корпус ракеты "Ураган"», упал в 200 метрах перед машиной. Это был «явный знак, что пора остановиться», говорит Гаранич Азаттыку.
Надев бронежилеты, журналисты поставили камеры на штативы и навели объективы на пылающие склады. Несколько минут спустя горизонт осветился этим огромным взрывом. Фотографу запомнились напуганные лица местных, «которые не могли поверить, что такое может случиться почти за тысячу километров от линии фронта».
2
Толпа держит на руках Павла Коновальчика, танцующего в инвалидном кресле, на фестивали «Рок за бобров» под Минском. 22 июля.
Во время выступления группы «Дай дорогу» на музыкальном фестивале «Рок за бобров» Павел Коновальчик пытался проехать поближе к сцене, крича: «Дайте проехать, дайте». Фотограф Александр Кандыбо стоял у сцены и увидел, как посетители, не сговариваясь, взяли кресло Коновальчика и подняли его над головами.
В разговоре с Азаттыком фотограф рассказал: «У "Дай дорогу" бодрая и энергичная музыка, звучала песня "Прыгай в коляску", а тут парень в инвалидном кресле радостно взмывает над толпой». Коновальчика держали на руках, пока звучали две песни. «На эту фотографию была огромная реакция, – говорит Кандыбо. – Она вызывает отклик у большинства зрителей». Коновальчик наверняка будет помнить об этом событии всю жизнь.
3
70-летний мужчина курит трубку, слушая граммофон в своей разрушенной спальне с района Аль-Шаар в Алеппо. 9 марта.
Старика зовут Мохаммед Анис. Он был владельцем косметической фабрики и коллекционировал старые автомобили. Большинство из его 24 машин были разрушены, несмотря на всего его старания: ему удалось убедить ополченцев не устанавливать зенитную пушку на «Шевроле» 1958 года. Когда фотограф France-Press Джозеф Эйд познакомился с Анисом, он пригласил его в свой разрушенный бомбардировками дом. Войдя в спальню, Эйд обратил внимание на ручной граммофон и спросил Аниса, работает ли он. «Конечно, – ответил тот. – Но сначала я должен раскурить трубку, я никогда не слушаю музыку без нее».
Эйд считает, что сила снимка в том, что он «передает трагедию войны, не показывая насилие…Он просто рассказывает о воле к жизни». Эйду стало известно, что Анис новь запустил свой бизнес и восстанавливает дом.
4
Kенди Фримен участвует в антирасистских протестах Black Lives Matter перед небоскребом Trump Tower в Нью-Йорке. 14 января.
Простояв целый день перед Trump Tower в надежде хотя бы мельком увидеть будущего президента, репортеры начали собираться домой. Фотограф Стефани Кит рассказала в разговоре с Радио Свобода: «В тот день я работала по заказу Reuters. Коллега из [Associated Press] сказал мне: "Иди уже домой". Потому что если Reuters уходит, то и нам тоже можно». Однако Стефани знала, что на вечер запланирована акция протеста против расизма, и осталась. Припорошенная снегом Кенди Фримен мгновенно привлекла внимание Стефани: «Она сразу же показалось мне очень яркой и красивой».
Стефани спросила у демонстрантки, можно ли сделать ее портрет, и поставила ее под свет соседнего ювелирного магазина. После публикации фотограф получила письмо от Кенди Фримен с благодарностью за портрет, придающий «уверенность в себе».