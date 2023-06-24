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Фото
Вооруженный мятеж Пригожина в фотографиях из Ростова-на-Дону
8 минут назад
1
Власти России
подтвердили, что в России произошел "вооруженный мятеж"
. Так они назвали действия военных российской "ЧВК Вагнер", которые вечером 23 июня пересекли границу РФ с оккупированной Луганской областью Украины и вошли в Ростов-на-Дону, окружив основные административные здания
2
Перед входом подразделений вагнеровцев в Ростов глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин
обвинил
военное руководство России, в том числе министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Герасимова в "геноциде русского народа" и провале военной кампании России в Украине, а также в том, что российская
армия РФ обстреляла лагерь вагнеровцев
. Он объявил о "Марше справедливости", который должен помочь привлечь к ответственности руководство военного ведомства РФ
3
Минобороны России
заявило
, что бойцов ЧВК "Вагнер" "обманом втянули в преступную авантюру [Евгения] Пригожина и участие в вооруженном мятеже"
4
СМИ массово публикуют фото и видео военной техники вагнеровцев в Ростове
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Вооруженный мятеж Пригожина в фотографиях из Ростова-на-Дону
Категории
Видео
Мятеж Пригожина: что происходило 24 июня в российских городах
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