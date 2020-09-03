Люди-шимпанзе и украинские дороги: в Венеции открылся 77-й кинофестиваль

Несмотря на пандемию коронавируса, Венецианский кинофестиваль в этом году пройдет офлайн. Художественный директор фестиваля Альберто Барбера заявил, что будут тщательно соблюдаться санитарные требования, а общее число фильмов сократили до полусотни. Но фестиваль при этом все равно станет первым смотром класса "А", который пройдет в настоящих кинотеатрах и с красной ковровой дорожкой.

Чтобы соответствовать требованиям о социальной дистанции, фестиваль значительно сократил число гостей, зрителей и аккредитованных журналистов, а также открыл дополнительные площадки на открытом воздухе: в садах Джардини и на острове Лидо.

В основной конкурс вошли 18 кинофильмов. Cреди них "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского о Новочеркасском расстреле​ и первый художественный фильм азербайджанского документалиста Хилала Байдарова "Между смертью".

Рассказываем о других фильмах, которые нельзя пропустить.

"Новый порядок" (Мишель Франко, Мексика-Франция, основной конкурс)

Мишель Франко (родился в 1979 году) – мексиканский режиссер, продюсер и обладатель нескольких призов Каннского кинофестиваля. Его картины "После Люсии" о школьной жестокости и "Дочери Абриль" о подростковой беременности ранее получили в Каннах награды в секции "Особый взгляд", а фильм "Хроник" о медбрате хосписа – приз за лучший сценарий. Но на Венецианском кинофестивале Мишель Франко дебютант.

Картина "Новый порядок" – антиутопия, начинающаяся вполне безоблачно – роскошной свадьбой представителей высшего общества. Однако вскоре она превращается в сущий кошмар. В стране начинается классовая война, перерастающая в кровавый переворот. Переворачивается вверх дном и жизнь в доме: слуги делятся на два лагеря – одни остаются верными семье, другие обращаются против господ. Сочувствующая народу невеста остается на перепутье. Фильм пронизан нарастающей тревогой и отслеживает крах одной политической системы и ее замену еще худшим укладом.

Как заметил режиссер, "Новый порядок" – это фантазия, но она лишь немного отличается от реальности современной Мексики. "Это не первый случай, когда наша страна и мир сталкиваются с подобным сценарием. Коррумпированные правительства исторически отвечали на все протесты диктаторским насилием", – говорит Франко.

"Ноктюрн" (Джанфранко Рози, Италия-Франция-Германия, основной конкурс)

Итало-американский документалист Джанфранко Рози (1963 г. р.) – наиболее титулованный участник конкурса и единственный документалист, который получил две высшие награды на трех крупнейших фестивалях (Венеция, Берлин и Канны). Его "Священная римская кольцевая" получила "Золотого льва" на 70-м Венецианском фестивале, а "Огни в море" (2016) – "Золотого медведя" в Берлине.

"Ноктюрн" снимался более трех лет на территориях между Ираком, Курдистаном, Сирией и Ливаном. Это рассказ о повседневной жизни в условиях бесконечных гражданских войн, свирепых диктатур и иностранных вторжений. Рози объединяет в одно повествование совершенно различные истории. Режиссеру не важны географические рамки, на переднем плане у него – человечество, которое каждый день пытается проснуться от "ноктюрна", темной ночи, кажущейся бесконечной. Рози отметил: "Я хотел рассказать о повседневной жизни тех, кто живет на границе, отделяющей жизнь от ада".

"Фрагменты женщины" (Корнел Мундруцо, Канада-Венгрия, основной конкурс)

Венгерский режиссер Корнел Мундруцо (1975 г. р.) прославился в 2014 году, когда его драма "Белый бог" о восстании бездомных собак против людей получила приз "Особого взгляда" в Каннах.

Главная героиня "Частей женщины" Марта (Ванесса Кирби) потеряла ребенка во время домашних родов. Убитая горем мать пытается выжить в непростых отношениях с мужем (Шайа Лабаф) и с властной матерью и грязнет в судебных тяжбах с акушеркой. "Части женщины" – это глубоко интимная, построенная на полутонах история, которая тем не менее имеет полное право называться трагедией в классическом смысле слова.

"Род Pan" (Лав Диас, Филиппины, конкурс "Горизонты")

Бывший кинокритик Лав Диас (1958 г. р.) известен как режиссер, снявший несколько самых длинных фильмов в истории. Например, его "Колыбельная скорбной тайне" (2016) длится восемь часов. Впрочем, несмотря на рекордный хронометраж, истории Диаса всегда ритмически точно выстроены, и в них нет ничего лишнего; международное признание тому подтверждение. На Венецианском кинофестивале он получил "Золотого льва" за "Женщину, которая ушла" (2016), а за "Из того, что было до" – главный приз в Локарно.

Новая картина Диаса – своеобразное этологическое исследование человечества. Pan – латинское название рода шимпанзе, самых близких родственников человека. Подобно ученому Франсу де Ваалю, он изучает социальное поведение людей как приматов, в котором вычесывание паразитов и демонстрация ягодиц лишь приобрели новые формы.

"Несмотря на то, что мы являемся наиболее развитым видом, большинство из нас по-прежнему сохраняют манеры и поведение шимпанзе. По своей природе мы жестокие, агрессивные, навязчивые, трансгрессивные, завистливые, территориальные, нарциссические и эгоистичные, очень похожие на наших кузенов... Я всегда хотел снять фильм о животных... Но человек и есть животное, действует как животное и ведет себя как животное всю свою жизнь", – говорит режиссер.

"Плохие дороги" (Наталья Ворожбит, Украина, Международная неделя критики)

Наталья Ворожбит (1975 г. р., Киев) – известный украинский драматург, сценарист и трехкратный номинант "Золотой маски". Среди ее работ пьеса "Саша, вынеси мусор" о мертвом украинском солдате и "Дневники Майдана". В 2009 году Ворожбит работала над сериалом "Школа" Валерии Гай Германики, а в октябре 2015-го стала одним из основателей киевского Театра переселенца.

"Плохие дороги", снятые по одноименной пьесе, – режиссерский дебют Натальи. Это несколько новелл, объединенных темами войны и дорог, плохих не только дорожным покрытием, но и событиями, на них происходящими. Несколько подруг, лузгая семечки на автобусной остановке в городке в "серой зоне", спорят о связях с украинскими военными и последствиях этих связей. На блокпосту останавливают нетрезвого директора школы, который уверен, что военные прячут у себя одну из школьниц, и хочет ее забрать к семье. Озверевший боевик затаскивает в подвал украинскую журналистку с намерением изнасиловать, но совершенно сбит с толку ее признаниями в любви. Городская дама пытается компенсировать селянам стоимость курицы, которую она сбила машиной, но становится объектом изощренных вымогательств. Ворожбит отслеживает большие и малые травмы украинцев – и делает это мастерски, что особенно впечатляет, учитывая отсутствие у нее режиссерского опыта.

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