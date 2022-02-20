В Пекине прошла ​​​​​​​церемония закрытия зимней Олимпиады

В Пекине в воскресенье прошла церемония закрытия зимней Олимпиады. На Играх было разыграно 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах по семи видам спорта.

На первом месте по числу золотых медалей Норвегия, на втором – Германия, на третьем – Китай. США в этом году заняли четвёртое место.

Игры открылись 4 февраля и прошли в условиях серьёзных ограничений из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Соревнования проходили в так называемом пузыре, исключающем контакты олимпийцев с местными жителями. На территории пузыря находились аэропорт, все спортивные объекты, пресс-центры и олимпийские деревни.

Столица Китая стала первым городом в истории, который принял как летние, так и зимние Олимпийские игры – с рекордно короткой разницей в 14 лет.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Радио Свобода